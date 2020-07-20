Предполагается, что первым чипом, разработанным по технологии 3-нм, станет Apple A16, предназначенный для флагманских моделей iPhone следующего года.

Применение таких процессоров повысит производительность и энергоэффективность устройств примерно на 10%, но также приведет к росту стоимости смартфонов как минимум на 20%, считает Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Поэтому новые чипы стоит ждать в первую очередь на флагманских моделях.

Ранее ожидалось, что переход на новую технологию состоится не ранее 2023 года, говорит руководитель Hi-Tech.Mail.ru Дмитрий Рябинин. Она позволит еще быстрее передавать данные без дополнительных затрат энергии за счет сокращения расстояния между транзисторами. Если сравнивать по производительности 14-нм и 7-нм, то выигрыш составляет 25% без дополнительных затрат энергии. А переход с 7-нм на 5-нм позволил увеличить плотность упаковки компонентов на 80% и повысить быстродействие на 15%.

Флагманские смартфоны, оснащенные мобильными процессорами по новой технологии 3-нм, станут еще дороже

"Таким образом, ожидания от 3-нм очень большие, и первый производитель чипов по новому техпроцессу получит преимущество на высококонкурентном рынке мобильных устройств", - говорит Рябинин. В последующей перспективе возможно снижение себестоимости производства, а значит, и конечных компонентов, допускает он.

По информации самой TSMC, преимущество 3-нм техпроцесса над 5-нм заключается в повышении плотности транзисторов на 15%, повышении производительности на 10-15% при сокращении энергопотребления на 20-25%. Благодаря схожим технологиям, производитель будет использовать тот же дизайн кристаллов, что и для 5-нм чипов и платформ.

В этом году тайваньцы получили заказ на производство процессоров по технологии 5-нм. TSMC будет производить такие чипы для Apple, Huawei и Qualcomm. По технологии 5-нм уже производятся процессоры для текущих флагманских моделей iPhone и Huawei.

20 процентов энергопотребления смартфона позволит сэкономить новый чип

Главным же конкурентом TSMC в производстве новых процессоров является Samsung. Согласно информации аналитического агентства Digitimes, южнокорейцы инвестировали в развитие новой технологии 20 млрд долларов, и ожидается, что ее запустят в 2022 году.