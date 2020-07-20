Выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

20 июля выпускники по всей стране сдают Единый госэкзамен по биологии и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

- Заявление на участие в ЕГЭ по биологии подали более 144 тысячи человек, в том числе 136 тысяч - выпускники 2020 года, - сообщает Рособрнадзор. - Работа по биологии состоит из двух частей, всего 28 заданий. На ее выполнение дается 3,5 часа. Установленный минимальный балл - 36.

Если выпускник наберет меньше минимальных баллов, то в вузы с результатами этого ЕГЭ он поступить не сможет.

ЕГЭ по иностранному языку разделен на две части: письменную и устную (раздел "Говорение"). Важно, что они проводятся в разные дни. 20 июля - ребята пишут первую часть, письменную. А устно ЕГЭ пройдет 22 и 23 июля. Раздел "Говорение" выпускники будут сдавать по желанию.

Всего на ЕГЭ доступно пять иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский.

Английский, традиционно - самый популярный из них (сдают более 95 тысяч человек). Далее по убывающей. Немецкий - 1446 участников. Французский - 942 участника, испанский - 171 участник, китайский - 145 участник.

Письменная часть ЕГЭ по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам включает четыре раздела. Всего 40 заданий. По китайскому языку - 29 заданий. На письменную часть отводится 3 часа. Минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам - 22.

- Письменная и устная части экзамена оцениваются в совокупности: за письменную можно максимально получить 80 баллов, за устную - 20 баллов, - пояснили в Рособрнадзоре. - Свои результаты участники ЕГЭ по биологии и иностранным языкам получат не позднее 2 августа.

Напомним, биология и иностранные языки - последние экзамены основных дней основного периода. Но будут еще резервные дни и дополнительные - в августе. Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля.

Все учителя, организаторы находятся на ЕГЭ в масках и перчатках. Ребят рассаживают в аудиториях зигзагом, по одному за парту, на расстоянии 1,5 метра. На входе в школы медработники измеряют всем температуру.