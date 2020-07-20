Вывозной рейс из Африки доставил в Москву более 100 россиян

Более 100 россиян, застрявших в странах Африки из-за коронавируса, вернулись на родину 20 июля.

Boeing 767 приземлился в аэропорту Шереметьево в два часа ночи по московскому времени. Самолет прибыл из Аммана (столица Иордании). Это сложнейший по логистике вывозной рейс. Маршрут охватил шесть стран. В их числе - Гана, Камерун, Кения, Либерия, Уганда. Сначала россиян доставили в Танзанию, а уже оттуда транзитом через Иорданию в Москву. На лайнере работал усиленный экипаж - 40 человек.

"Рейс был полностью оплачен спонсорами, которые откликнулись на нашу просьбу", - рассказала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. По ее словам, "аэропорты в некоторых странах открывались только под российский борт, они в принципе не работают".