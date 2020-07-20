За сутки в России подтверждено 5940 случаев COVID-19 в 85 регионах

За минувшие сутки в России подтверждено 5940 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев в том числе выявлено 26,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 578
- 2. Ханты-Мансийский АО 236
- 3. Свердловская область 234
- 4. Санкт-Петербург 195
- 5. Нижегородская область 191
- 6. Алтайский край 191
- 7. Иркутская область 178
- 8. Мурманская область 172
- 9. Ямало-Ненецкий АО 155
- 10. Московская область 153
- 11. Челябинская область 134
- 12. Красноярский край 125
- 13. Хабаровский край 120
- 14. Ростовская область 115
- 15. Оренбургская область 115
- 16. Тюменская область 112
- 17. Ульяновская область 109
- 18. Новосибирская область 109
- 19. Омская область 108
- 20. Воронежская область 103
- 21. Ставропольский край 101
- 22. Волгоградская область 93
- 23. Саратовская область 93
- 24. Приморский край 92
- 25. Архангельская область 89
- 26. Пермский край 87
- 27. Республика Коми 81
- 28. Краснодарский край 72
- 29. Ивановская область 60
- 30. Самарская область 60
- 31. Томская область 58
- 32. Сахалинская область 57
- 33. Кировская область 56
- 34. Кемеровская область 56
- 35. Курганская область 51
- 36. Чувашская Республика 48
- 37. Республика Саха (Якутия) 46
- 38. Белгородская область 45
- 39. Ленинградская область 45
- 40. Владимирская область 43
- 41. Тульская область 43
- 42. Тамбовская область 42
- 43. Республика Дагестан 41
- 44. Республика Башкортостан 41
- 45. Республика Бурятия 41
- 46. Республика Тыва 40
- 47. Ярославская область 38
- 48. Астраханская область 37
- 49. Пензенская область 37
- 50. Республика Алтай 37
- 51. Рязанская область 36
- 52. Республика Мордовия 35
- 53. Удмуртская Республика 35
- 54. Камчатский край 35
- 55. Калужская область 34
- 56. Республика Татарстан 33
- 57. Республика Хакасия 33
- 58. Костромская область 32
- 59. Курская область 32
- 60. Орловская область 31
- 61. Брянская область 30
- 62. Забайкальский край 30
- 63. Амурская область 30
- 64. Смоленская область 27
- 65. Республика Марий Эл 27
- 66. Вологодская область 26
- 67. Республика Крым 26
- 68. Тверская область 25
- 69. Карачаево-Черкесская Республика 22
- 70. Республика Адыгея 20
- 71. Республика Карелия 19
- 72. Новгородская область 19
- 73. Псковская область 19
- 74. Магаданская область 17
- 75. Кабардино-Балкарская Республика 16
- 76. Республика Северная Осетия 16
- 77. Липецкая область 15
- 78. Калининградская область 13
- 79. г. Севастополь 13
- 80. Республика Ингушетия 10
- 81. Республика Калмыкия 8
- 82. Чеченская Республика 8
- 83. Ненецкий автономный округ 2
- 84. Чукотский АО 2
- 85. Еврейская АО 1
Всего в России зарегистрировано 777 486 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. г. Москва, Московская область, Еврейская АО 0,2%
- 2. Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область 0,3%
- 3. Брянская область, Чеченская Республика 0,4%
- 4. Карачаево-Черкесская Республика, Калужская область, Новгородская область, Смоленская область, Тульская область, Курская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5%
- 5. Орловская область, Псковская область, Рязанская область, Пензенская область, Тверская область, Республика Татарстан 0,6%
За сутки подтверждено 85 летальных случаев:
- Владимирская область 1
- Московская область 3
- Тверская область 2
- Тульская область 4
- Москва 15
- Мурманская область 3
- Санкт-Петербург 26
- Краснодарский край 1
- Республика Дагестан 1
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 2
- Республика Башкортостан 1
- Пермский край 1
- Кировская область 1
- Нижегородская область 4
- Пензенская область 1
- Самарская область 1
- Свердловская область 2
- Ханты-Мансийский АО 3
- Республика Хакасия 1
- Алтайский край 1
- Иркутская область 2
- Новосибирская область 3
- Омская область 2
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 12 427 человек.
За сутки из стационаров выписано 3 258 выздоровевших:
- Белгородская область 17
- Брянская область 34
- Владимирская область 4
- Воронежская область 81
- Ивановская область 21
- Калужская область 23
- Костромская область 5
- Московская область 218
- Орловская область 10
- Рязанская область 9
- Смоленская область 11
- Тамбовская область 9
- Тульская область 44
- Ярославская область 7
- Москва 379
- Республика Карелия 2
- Архангельская область 30
- Вологодская область 8
- Мурманская область 7
- Новгородская область 6
- Псковская область 14
- Санкт-Петербург 112
- Республика Адыгея 9
- Республика Калмыкия 40
- Краснодарский край 25
- Астраханская область 59
- Волгоградская область 9
- Ростовская область 17
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 87
- Кабардино-Балкарская Республика 22
- Чеченская Республика 7
- Ставропольский край 12
- Республика Башкортостан 7
- Республика Мордовия 17
- Республика Татарстан 17
- Республика Чувашия 21
- Пермский край 21
- Кировская область 17
- Нижегородская область 79
- Оренбургская область 23
- Пензенская область 1
- Самарская область 33
- Саратовская область 25
- Ульяновская область 35
- Курганская область 24
- Свердловская область 306
- Тюменская область 30
- Ханты-Мансийский АО 170
- Ямало-Ненецкий автономный округ 222
- Челябинская область 36
- Республика Алтай 10
- Республика Тыва 64
- Республика Хакасия 24
- Алтайский край 103
- Красноярский край 158
- Иркутская область 67
- Кемеровская область 37
- Новосибирская область 55
- Омская область 41
- Томская область 43
- Республика Бурятия 16
- Республика Саха (Якутия) 44
- Забайкальский край 18
- Камчатский край 26
- Приморский край 28
- Амурская область 30
- Магаданская область 29
- Хабаровский край 27
- Сахалинская область 15
За весь период пандемии выписано выздоровевших по России - 553 602.