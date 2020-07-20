За сутки в России подтверждено 5940 случаев COVID-19 в 85 регионах

За минувшие сутки в России подтверждено 5940 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев в том числе выявлено 26,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 578

2. Ханты-Мансийский АО 236

3. Свердловская область 234

4. Санкт-Петербург 195

5. Нижегородская область 191

6. Алтайский край 191

7. Иркутская область 178

8. Мурманская область 172

9. Ямало-Ненецкий АО 155

10. Московская область 153

11. Челябинская область 134

12. Красноярский край 125

13. Хабаровский край 120

14. Ростовская область 115

15. Оренбургская область 115

16. Тюменская область 112

17. Ульяновская область 109

18. Новосибирская область 109

19. Омская область 108

20. Воронежская область 103

21. Ставропольский край 101

22. Волгоградская область 93

23. Саратовская область 93

24. Приморский край 92

25. Архангельская область 89

26. Пермский край 87

27. Республика Коми 81

28. Краснодарский край 72

29. Ивановская область 60

30. Самарская область 60

31. Томская область 58

32. Сахалинская область 57

33. Кировская область 56

34. Кемеровская область 56

35. Курганская область 51

36. Чувашская Республика 48

37. Республика Саха (Якутия) 46

38. Белгородская область 45

39. Ленинградская область 45

40. Владимирская область 43

41. Тульская область 43

42. Тамбовская область 42

43. Республика Дагестан 41

44. Республика Башкортостан 41

45. Республика Бурятия 41

46. Республика Тыва 40

47. Ярославская область 38

48. Астраханская область 37

49. Пензенская область 37

50. Республика Алтай 37

51. Рязанская область 36

52. Республика Мордовия 35

53. Удмуртская Республика 35

54. Камчатский край 35

55. Калужская область 34

56. Республика Татарстан 33

57. Республика Хакасия 33

58. Костромская область 32

59. Курская область 32

60. Орловская область 31

61. Брянская область 30

62. Забайкальский край 30

63. Амурская область 30

64. Смоленская область 27

65. Республика Марий Эл 27

66. Вологодская область 26

67. Республика Крым 26

68. Тверская область 25

69. Карачаево-Черкесская Республика 22

70. Республика Адыгея 20

71. Республика Карелия 19

72. Новгородская область 19

73. Псковская область 19

74. Магаданская область 17

75. Кабардино-Балкарская Республика 16

76. Республика Северная Осетия 16

77. Липецкая область 15

78. Калининградская область 13

79. г. Севастополь 13

80. Республика Ингушетия 10

81. Республика Калмыкия 8

82. Чеченская Республика 8

83. Ненецкий автономный округ 2

84. Чукотский АО 2

85. Еврейская АО 1 Всего в России зарегистрировано 777 486 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. г. Москва, Московская область, Еврейская АО 0,2%

2. Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область 0,3%

3. Брянская область, Чеченская Республика 0,4%

4. Карачаево-Черкесская Республика, Калужская область, Новгородская область, Смоленская область, Тульская область, Курская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5%

5. Орловская область, Псковская область, Рязанская область, Пензенская область, Тверская область, Республика Татарстан 0,6% За сутки подтверждено 85 летальных случаев: Владимирская область 1 Московская область 3 Тверская область 2 Тульская область 4 Москва 15 Мурманская область 3 Санкт-Петербург 26 Краснодарский край 1 Республика Дагестан 1 Чеченская Республика 1 Ставропольский край 2 Республика Башкортостан 1 Пермский край 1 Кировская область 1 Нижегородская область 4 Пензенская область 1 Самарская область 1 Свердловская область 2 Ханты-Мансийский АО 3 Республика Хакасия 1 Алтайский край 1 Иркутская область 2 Новосибирская область 3 Омская область 2 Магаданская область 1 Хабаровский край 2 За весь период по России умерло 12 427 человек. За сутки из стационаров выписано 3 258 выздоровевших: Белгородская область 17 Брянская область 34 Владимирская область 4 Воронежская область 81 Ивановская область 21 Калужская область 23 Костромская область 5 Московская область 218 Орловская область 10 Рязанская область 9 Смоленская область 11 Тамбовская область 9 Тульская область 44 Ярославская область 7 Москва 379 Республика Карелия 2 Архангельская область 30 Вологодская область 8 Мурманская область 7 Новгородская область 6 Псковская область 14 Санкт-Петербург 112 Республика Адыгея 9 Республика Калмыкия 40 Краснодарский край 25 Астраханская область 59 Волгоградская область 9 Ростовская область 17 Севастополь 1 Республика Дагестан 87 Кабардино-Балкарская Республика 22 Чеченская Республика 7 Ставропольский край 12 Республика Башкортостан 7 Республика Мордовия 17 Республика Татарстан 17 Республика Чувашия 21 Пермский край 21 Кировская область 17 Нижегородская область 79 Оренбургская область 23 Пензенская область 1 Самарская область 33 Саратовская область 25 Ульяновская область 35 Курганская область 24 Свердловская область 306 Тюменская область 30 Ханты-Мансийский АО 170 Ямало-Ненецкий автономный округ 222 Челябинская область 36 Республика Алтай 10 Республика Тыва 64 Республика Хакасия 24 Алтайский край 103 Красноярский край 158 Иркутская область 67 Кемеровская область 37 Новосибирская область 55 Омская область 41 Томская область 43 Республика Бурятия 16 Республика Саха (Якутия) 44 Забайкальский край 18 Камчатский край 26 Приморский край 28 Амурская область 30 Магаданская область 29 Хабаровский край 27 Сахалинская область 15 За весь период пандемии выписано выздоровевших по России - 553 602. Вторая группа добровольцев из Сеченовки хорошо перенесла вакцину от COVID-19