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20.07.2020 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5940 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За минувшие сутки в России подтверждено 5940 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев в том числе выявлено 26,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 578
  • 2. Ханты-Мансийский АО 236
  • 3. Свердловская область 234
  • 4. Санкт-Петербург 195
  • 5. Нижегородская область 191
  • 6. Алтайский край 191
  • 7. Иркутская область 178
  • 8. Мурманская область 172
  • 9. Ямало-Ненецкий АО 155
  • 10. Московская область 153
  • 11. Челябинская область 134
  • 12. Красноярский край 125
  • 13. Хабаровский край 120
  • 14. Ростовская область 115
  • 15. Оренбургская область 115
  • 16. Тюменская область 112
  • 17. Ульяновская область 109
  • 18. Новосибирская область 109
  • 19. Омская область 108
  • 20. Воронежская область 103
  • 21. Ставропольский край 101
  • 22. Волгоградская область 93
  • 23. Саратовская область 93
  • 24. Приморский край 92
  • 25. Архангельская область 89
  • 26. Пермский край 87
  • 27. Республика Коми 81
  • 28. Краснодарский край 72
  • 29. Ивановская область 60
  • 30. Самарская область 60
  • 31. Томская область 58
  • 32. Сахалинская область 57
  • 33. Кировская область 56
  • 34. Кемеровская область 56
  • 35. Курганская область 51
  • 36. Чувашская Республика 48
  • 37. Республика Саха (Якутия) 46
  • 38. Белгородская область 45
  • 39. Ленинградская область 45
  • 40. Владимирская область 43
  • 41. Тульская область 43
  • 42. Тамбовская область 42
  • 43. Республика Дагестан 41
  • 44. Республика Башкортостан 41
  • 45. Республика Бурятия 41
  • 46. Республика Тыва 40
  • 47. Ярославская область 38
  • 48. Астраханская область 37
  • 49. Пензенская область 37
  • 50. Республика Алтай 37
  • 51. Рязанская область 36
  • 52. Республика Мордовия 35
  • 53. Удмуртская Республика 35
  • 54. Камчатский край 35
  • 55. Калужская область 34
  • 56. Республика Татарстан 33
  • 57. Республика Хакасия 33
  • 58. Костромская область 32
  • 59. Курская область 32
  • 60. Орловская область 31
  • 61. Брянская область 30
  • 62. Забайкальский край 30
  • 63. Амурская область 30
  • 64. Смоленская область 27
  • 65. Республика Марий Эл 27
  • 66. Вологодская область 26
  • 67. Республика Крым 26
  • 68. Тверская область 25
  • 69. Карачаево-Черкесская Республика 22
  • 70. Республика Адыгея 20
  • 71. Республика Карелия 19
  • 72. Новгородская область 19
  • 73. Псковская область 19
  • 74. Магаданская область 17
  • 75. Кабардино-Балкарская Республика 16
  • 76. Республика Северная Осетия 16
  • 77. Липецкая область 15
  • 78. Калининградская область 13
  • 79. г. Севастополь 13
  • 80. Республика Ингушетия 10
  • 81. Республика Калмыкия 8
  • 82. Чеченская Республика 8
  • 83. Ненецкий автономный округ 2
  • 84. Чукотский АО 2
  • 85. Еврейская АО 1

Всего в России зарегистрировано 777 486 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. г. Москва, Московская область, Еврейская АО 0,2%
  • 2. Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область 0,3%
  • 3. Брянская область, Чеченская Республика 0,4%
  • 4. Карачаево-Черкесская Республика, Калужская область, Новгородская область, Смоленская область, Тульская область, Курская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5%
  • 5. Орловская область, Псковская область, Рязанская область, Пензенская область, Тверская область, Республика Татарстан 0,6%
За сутки подтверждено 85 летальных случаев:
  1. Владимирская область 1
  2. Московская область 3
  3. Тверская область 2
  4. Тульская область 4
  5. Москва 15
  6. Мурманская область 3
  7. Санкт-Петербург 26
  8. Краснодарский край 1
  9. Республика Дагестан 1
  10. Чеченская Республика 1
  11. Ставропольский край 2
  12. Республика Башкортостан 1
  13. Пермский край 1
  14. Кировская область 1
  15. Нижегородская область 4
  16. Пензенская область 1
  17. Самарская область 1
  18. Свердловская область 2
  19. Ханты-Мансийский АО 3
  20. Республика Хакасия 1
  21. Алтайский край 1
  22. Иркутская область 2
  23. Новосибирская область 3
  24. Омская область 2
  25. Магаданская область 1
  26. Хабаровский край 2

За весь период по России умерло 12 427 человек.

За сутки из стационаров выписано 3 258 выздоровевших:
  1. Белгородская область 17
  2. Брянская область 34
  3. Владимирская область 4
  4. Воронежская область 81
  5. Ивановская область 21
  6. Калужская область 23
  7. Костромская область 5
  8. Московская область 218
  9. Орловская область 10
  10. Рязанская область 9
  11. Смоленская область 11
  12. Тамбовская область 9
  13. Тульская область 44
  14. Ярославская область 7
  15. Москва 379
  16. Республика Карелия 2
  17. Архангельская область 30
  18. Вологодская область 8
  19. Мурманская область 7
  20. Новгородская область 6
  21. Псковская область 14
  22. Санкт-Петербург 112
  23. Республика Адыгея 9
  24. Республика Калмыкия 40
  25. Краснодарский край 25
  26. Астраханская область 59
  27. Волгоградская область 9
  28. Ростовская область 17
  29. Севастополь 1
  30. Республика Дагестан 87
  31. Кабардино-Балкарская Республика 22
  32. Чеченская Республика 7
  33. Ставропольский край 12
  34. Республика Башкортостан 7
  35. Республика Мордовия 17
  36. Республика Татарстан 17
  37. Республика Чувашия 21
  38. Пермский край 21
  39. Кировская область 17
  40. Нижегородская область 79
  41. Оренбургская область 23
  42. Пензенская область 1
  43. Самарская область 33
  44. Саратовская область 25
  45. Ульяновская область 35
  46. Курганская область 24
  47. Свердловская область 306
  48. Тюменская область 30
  49. Ханты-Мансийский АО 170
  50. Ямало-Ненецкий автономный округ 222
  51. Челябинская область 36
  52. Республика Алтай 10
  53. Республика Тыва 64
  54. Республика Хакасия 24
  55. Алтайский край 103
  56. Красноярский край 158
  57. Иркутская область 67
  58. Кемеровская область 37
  59. Новосибирская область 55
  60. Омская область 41
  61. Томская область 43
  62. Республика Бурятия 16
  63. Республика Саха (Якутия) 44
  64. Забайкальский край 18
  65. Камчатский край 26
  66. Приморский край 28
  67. Амурская область 30
  68. Магаданская область 29
  69. Хабаровский край 27
  70. Сахалинская область 15

За весь период пандемии выписано выздоровевших по России - 553 602.

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