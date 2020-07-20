Закон упростит раздел имущества супругов после развода

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который избавляет надоевших друг другу супругов от бесконечных судебных процессов по разделу имущества. Все делиться будет сразу и один раз.

Теперь все имущество супругов разделят в рамках одного процесса в суде. Фото: Gerasimov174 / iStockphoto

Закон дает подробный ответ на вопрос, что считать совместно нажитым имуществом супругов. Если говорить совсем просто: все, что они вместе нажили, и есть их общее добро. Суды не будут делить каждую вещь отдельно: сегодня машину, завтра квартиру, через год дачу. С инициативой выступили председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

"Законопроектом предлагается закрепить в Семейном кодексе, что общее имущество супругов представляет собой совокупность всех "активов" и "пассивов", нажитых супругами в браке. Оно будет рассматриваться как цельный имущественный комплекс, а не как набор отдельных объектов", - сообщил Павел Крашенинников. Соответственно, если супруги не смогли поделить все мирно, суд поможет им разобраться. Но это будет сделано в рамках одного процесса.

До начала раздела имущества, суд должен будет определить размер общего имущества, а потом установить размер доли каждого.

Классический вариант: все пополам. Но возможны и отдельные соглашения, где одному достается треть, другому две трети и т. п. Потом будет составлен перечень объектов, что кому передается в зачет их доли.

Допустим, у семьи квартира, дача, машина, счета в банке. Общая масса такая-то, каждому положено столько-то. Жене достается квартира и почти весь счет в банке, мужу - дача, машина и немного денег.

Также инициатива детально прописывает, как распределить между супругами долги, когда кто-то набрал кредитов. Когда непосильный долг стал общим, появится возможность совместной процедуры семейного банкротства. А разводиться можно будет в рассрочку, то есть, например, тот из супругов, кто останется жить в большом, теперь уже бывшем семейном доме, выплатит другому компенсацию, но не сразу, а постепенно. И это далеко не все идеи из принятого документа. Как сказал Павел Крашенинников, законопроект совершенствует отношения собственности в семейном праве. При этом предполагаются точечные поправки.

Если у мужа и жены накопились общие долги, разобраться с которыми невозможно, они смогут начать процедуру совместного банкротства

"Они сформулированы очень осторожно с целью минимального воздействия на сложившийся в России институт семейных отношений", - уточнил он.

Еще один момент - имущественные отношения супругов основаны на доверии. Это значит, что каждый из них может самостоятельно продать большинство из того, что нажито ими вместе. Например, никто не мешает мужу сделать жене сюрприз, продав семейную машину. Или пропив микроволновку. При этом другой супруг часто не может защитить свои имущественные интересы, поскольку эти сделки могут быть оспорены только при доказанной недобросовестности покупателя. А какой спрос с человека, пришедшего по объявлению и купившего автомобиль?

Инициатива выравнивает баланс. Если кто-то из супругов продавал семейное добро без согласия партнера, его доля в общем имуществе при разводе может быть уменьшена.

"Кроме того, супруг (бывший супруг), не знавший о приобретении в период брака другим супругом какого-то имущества, сможет и после развода защитить свои интересы и потребовать перевода на него соответствующего объема прав на такое имущество, опираясь на установленный размер долей во всем имуществе", - поясняет Павел Крашенинников.

Так что если муж тайно дарил любовнице бриллианты, жена вполне может потребовать с них свою долю.

Сейчас нередки случаи, когда супруги имеют общие долги, например, долги по коммунальным платежам, по кредитам. Законопроектом предлагается дополнить процедуры банкротства физических лиц правилами о возможности совместного банкротства супругов, имеющих общие долги. Это будет возможно по их заявлению.

А в Росреестре будут проверять семейное положение всех покупателей квартир. Если женатый мужчина принесет документы, его не сделают единственным хозяином жилья. По действующему законодательству если супруги приобрели недвижимость, то право общей совместной собственности на этот объект не отражается в Едином государственном реестре недвижимости, если только супруг-покупатель не просит об этом в своем заявлении.

Законопроект предусматривает почти "автоматический" порядок включения в ЕГРН сведений о принадлежности недвижимого имущества одновременно обоим супругам. Регистратор будет обязан в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивать информацию о наличии или отсутствии брака у каждого гражданина, который обращается за регистрацией права собственности на купленную недвижимость.