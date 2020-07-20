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20.07.2020 14:57
Рубрика: Культура

"Золотая маска" покажет первые спектакли в конце июля

Текст: Наталья Лебедева
Фестиваль "Золотая маска-2020", вынужденный прервать показы спектаклей из-за пандемии коронавируса, вновь возвращается на сцену - первые спектакли можно будет увидеть уже в конце июля, а на сентябрь-октябрь уже составлено очень насыщенное расписание.
Фото: Ирина Полярная/Театр Наций Фото: Ирина Полярная/Театр Наций
Фото: Ирина Полярная/Театр Наций

"Первые показы спектаклей должны состояться уже в конце июля и в августе. А на сентябрь и октябрь в Москве уже составлено насыщенное расписание фестиваля. Постановки, чей показ в Москве невозможен по организационным причинам, музыкальное и драматическое жюри будет смотреть на сцене родных театров в российских городах", - пояснили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Также стало известно, что торжественная церемония награждения лауреатов запланирована на 30 октября 2020 года, пройдет она в концертном зале "Зарядье".

Оргкомитете "Золотой маски" сейчас заново выстраивает конкурсную афишу и обещают, что новое расписание информация о старте продажи билетов должна появиться на официальном сайте в первых числах августа. Напомним, что изначально в программе фестиваля было заявлено 62 театра из 21 российского города.

Как отметила, генеральный директор фестиваля Мария Ревякина, театры оказались наиболее уязвимыми в ситуации пандемии, в том числе и потому что "основа театрального искусства - живой процесс, уникальное взаимодействие со зрительным залом".

Фото: предоставлено Театром им. Ф.Волкова
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"Мы надеемся снова соединить вместе российские театры, дать возможность зрителям и профессионалам увидеть наиболее яркие работы прошлого сезона и главное - помочь нам всем вернуть публику в театральные залы", - приводит слова Ревякиной пресс-служба фестиваля.

Фестиваль "Золотая Маска" проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, правительства Москвы. Учредитель премии - Союз театральных деятелей Российской Федерации.

Культура Театр Драматический театр Фестиваль "Золотая маска" Гид-парк

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