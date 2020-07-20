"Золотой мяч" не будет вручен впервые в истории награды

В 2020 году вручение премии "Золотой мяч" лучшему футболисту мира не состоится.

Как сообщает французское издание L`Equipe, вручение награды по итогам нынешнего года, которое проводит France Football, не состоится впервые в истории "Золотого мяча".

Причиной для этого решения стала пандемия коронавируса, из-за которой сезон был прерван. В издании решили, что за нынешний год нельзя полноценно дать оценку выступлениям игроков. В итоге решено, что в 2021 году премия снова вернется, если, конечно, не произойдет новой вспышки заболевания.

С момента начала вручения приза в 1956 году этот год стал первым, когда не будет назван лучший футболист мира. В 2019-м этот приз достался капитану "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси.