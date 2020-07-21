Создана самая большая и подробная 3D-карта Вселенной

Международная команда астрофизиков создала самую большую трехмерную карту Вселенной, показывающую историю ее расширения.

Исследователи из Sloan Digital Sky Survey (SDSS) объявили, что проделали гигантскую работу - проанализировали более четырех миллионов галактик и квазаров (активные ядра галактик).

По словам Уилла Персиваля из университета Ватерлоо (Канада), на сегодняшний день карта показывает "самую полную историю расширения Вселенной". Эта карта - результат более чем 20-летнего сотрудничества сотен исследователей из 30 учреждений мира.

В той ее части, которая относится к периоду около 380 000 лет назад, можно увидеть материю и темную материю, которые определяют структуру Вселенной.

Чтобы создать часть карты, на которой Вселенная изображена 6 миллиардов лет назад, астрофизики проанализировали самые старые и, следовательно, самые большие красные галактики. Чтобы составить карту за 11 миллиардов лет, ученые использовали квазары, которые, несмотря на большое расстояние, сияют чрезвычайно ярко.