Абхазия продлила ограничения на въезд до 28 июля

Президент Абхазии Аслан Бжания продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 28 июля. Об этом говорится на сайте главы государства.

Отмечается, что это распоряжение было принято на основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19.

Въезд в республику чрез российско-абхазкую границу ограничен для иностранных граждан и лиц без гражданства. При этом сделано исключение для работников дипучреждений иностранных государств, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Абхазии, объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки.

Въехать в Абхазию также могут те, кто имеет близких родственников из граждан республики или сам постоянно или временно проживает на территории страны. Помимо документов, удостоверяющих их личность, необходимо также представить справку об отсутствии коронавируса.