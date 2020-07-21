Афганская девочка расстреляла боевиков за убийство ее родителей

В Афганистане 14-летняя девочка по имени Камар Гюль проявила недюжинные навыки обращения с огнестрельным оружием, расстреляв из автомата Калашникова двух боевиков движения "Талибан" (организация запрещена в РФ - прим. "РГ") и ранив еще нескольких радикалов. Таким образом Гюль отомстила за убийство талибами ее родителей.

Об этом инциденте рассказал в интервью агентству Франс Пресс сотрудник афганской полиции. По его словам, подобный случай произошел в одной из деревень афганской провинции Гор. Когда произошло ЧП не уточняется.

Известно, что экстремисты ворвались в дом Камар Гюль и убили ее отца за то, что он оказывал поддержку официальному правительству страны. Мать девочки, пытавшаяся защитить мужа, также погибла от рук боевиков.

"Камар Гюль, находившаяся в доме, взяла автомат АК-47, который принадлежал ее семье, и сначала застрелила двух бойцов "Талибана", которые убили ее родителей, а затем ранила еще несколько боевиков", - заявил начальник местной полиции Хабибурахман Малекзада.

Представитель губернатора провинции сообщил, что к настоящему моменту афганские военные доставили Гуль и ее младшего брата в "более безопасное место".