Американские СМИ сообщили, что китайская экономика возобновила рост

В сообщении также говорится, что согласно данным, опубликованным Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, во втором квартале ВВП Китая вырос на 11,5 процента по сравнению с предыдущим кварталом. За первые 6 месяцев 2020 года китайская экономика сократилась лишь 1,6 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года.

В сообщении отмечается, что движение экономики Китая с отрицательных темпов роста до положительных свидетельствует о том, что противоэпидемические действия КНР были эффективными и сыграли позитивную роль.

Газета The New York Times также сообщила о том, что из-за пандемии COVID-19 множество городов разных стран мира было вынуждено закрыться, бизнес остановился, потребители оставались на карантине дома. В результате экономика Европы и США серьезно пострадала. А Китай в данной ситуации еще раз продемонстрировал экономический рост.

В сообщении также указывается, что восстановление экономики КНР свидетельствует о том, что китайское правительство успешно сдержало распространение эпидемии COVID-19, проводя масштабное тестирование на вирус и ограничивая транспортное сообщение и турпоездки.