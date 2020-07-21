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21.07.2020 11:07

Американские СМИ сообщили, что китайская экономика возобновила рост

После начала пандемии СOVID-19 Китай стал первым ведущим экономическим субъектом, который возобновил рост. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. В сообщении отмечается, что 16 июля официальные представители ГСУ КНР заявили, что с апреля по июнь ВВП второй крупнейшей в мире экономики вырос на 3,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Это выше ранее опубликованных прогнозов экономистов.

В сообщении также говорится, что согласно данным, опубликованным Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, во втором квартале ВВП Китая вырос на 11,5 процента по сравнению с предыдущим кварталом. За первые 6 месяцев 2020 года китайская экономика сократилась лишь 1,6 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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В сообщении отмечается, что движение экономики Китая с отрицательных темпов роста до положительных свидетельствует о том, что противоэпидемические действия КНР были эффективными и сыграли позитивную роль.

Газета The New York Times также сообщила о том, что из-за пандемии COVID-19 множество городов разных стран мира было вынуждено закрыться, бизнес остановился, потребители оставались на карантине дома. В результате экономика Европы и США серьезно пострадала. А Китай в данной ситуации еще раз продемонстрировал экономический рост.

В сообщении также указывается, что восстановление экономики КНР свидетельствует о том, что китайское правительство успешно сдержало распространение эпидемии COVID-19, проводя масштабное тестирование на вирус и ограничивая транспортное сообщение и турпоездки.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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