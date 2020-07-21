В среду состоятся матчи заключительного, 30-го тура российской Премьер-лиги. Этот сезон еще до своего окончания вошел в историю.

Перед последним туром ЦСКА отстает от "Краснодара" на два балла. При равенстве очков впереди за счет личных встреч окажутся армейцы (3:2, 1:1). Фото: Михаил Синицын/ РГ

Чемпионат, стартовавший в начале июля прошлого года, растянулся почти на год. Причина хорошо известна - пандемия коронавируса, из-за которой были приостановлены почти все европейские лиги. РПЛ взяла паузу на три месяца, хотя были опасения, что сезон будет завершен досрочно.

Перед последним туром интриг осталось несколько. Главная из них - кто займет третье место и получит путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Пока эту позицию занимает "Краснодар", опережающий ЦСКА на два очка. Но после рестарта сезона южане находятся в скверной форме: в шести матчах команда Мурада Мусаева одержала лишь одну победу. В результате краснодарцы упустили шанс впервые в истории финишировать вторыми в РПЛ и выйти в групповой этап Лиги чемпионов. А теперь и вовсе рискуют остаться без медалей.

В то же время все находится в руках именно "Краснодара". Если "быки" одолеют дома грозненский "Ахмат", то они гарантируют себе третье место вне зависимости от результата параллельного поединка ЦСКА с "Тамбовом". Если же южане сыграют вничью, а армейцы возьмут три очка, то впереди окажутся москвичи. При равенстве очков "красно-синие" опередят краснодарцев за счет личных встреч (3:2, 1:1).

Еще одна интрига - повторит ли "Спартак" или даже превзойдет клубный антирекорд в чемпионате страны 17-летней давности. Тогда при Владимире Федотове "красно-белые" заняли десятое место.

Сейчас москвичи идут девятыми, имея в своем активе 36 очков. Впереди "Арсенал" и "Уфа", набравшие по 37 баллов, позади - "Рубин" и "Урал" (по 35 очков). Максимум, на что могут рассчитывать спартаковцы, - седьмое место. Этот исход возможен только в том случае, если команда Доменико Тедеско обыграет на выезде "Рубин", а в очном матче "Арсенал" и "Уфа" разойдутся миром.

По итогам сезона "Спартак" может повторить клубный антирекорд, установленный им 17 лет назад. Фото: РИА Новости

Чтобы повторить клубный антирекорд, "Спартаку" нужно, к примеру, поделить очки с казанцами. При этом "Урал" должен одолеть лишенный всякой турнирной мотивации "Локомотив". При таких раскладах результат поединка "Арсенала" и "Уфы" уже не будет иметь никакого значения, поскольку при равенстве очков каждая из этих команд по дополнительным показателям опередит "красно-белых".

Если же "Спартак" проиграет Казани, а екатеринбуржцы наберут хотя бы одно очко во встрече с "Локомотивом", то антирекорд будет бит. Ведь при равенстве преимущество будет на стороне "Урала" благодаря результатам личных встреч (2:1, 0:0).

Не до конца ясно, какая команда вместе с "Оренбургом" отправится в первый дивизион. Все из-за отмены матча предыдущего тура "Тамбов" - "Сочи". Напомним: перед той встречей несколько футболистов-сочинцев заразились коронавирусом. Команда ушла на карантин и не стала просить о переносе поединка. Таким образом, Александру Кокорину и компании должны были засчитать техническое поражение со счетом 0:3. И в таком случае "Тамбов" гарантированно остался бы в Премьер-лиге, а "Крылья Советов" вылетели бы. Но решения о "технаре" со стороны КДК РФС все еще нет. Оно должно было быть принято в понедельник, но этого не случилось. Что будет дальше - остается только ждать. К слову, "Сочи" пропустит и последний тур, в котором футболистам Владимира Федотова предстояло отправиться к "Крыльям".

Своими впечатлениями от сезона в целом и его концовки с "РГ" поделился экс-лидер "Спартака" и сборной России, восьмикратный чемпион страны, эксперт "Матч ТВ" Андрей Тихонов.

Как вам сезон в целом?

Андрей Тихонов: Чемпионат разделился на две части - до и после пандемии. Поэтому цельного впечатления нет. Кто-то стал сильнее, кто-то провалился в концовке. Пропуски матчей, отмены - все это не пошло на пользу Премьер-лиге.

Запутанная ситуация сложилась с "Крыльями Советов" и "Тамбовом". Как, на ваш взгляд, закончится эта история?

Андрей Тихонов: Не знаю. Вот о том и речь, что все еще не до конца ясно. Вылетят "Крылья" или нет, будут "Химки" в Премьер-лиге или кто-то другой - вопросы остаются. Вон Талалаев говорит, что "Крылышки" остались бы в высшем дивизионе. Возможно, так и есть, судя по тому, какую форму набрала команда в последнее время.

Учитывая все это, решение о возобновлении сезона было верным?

Андрей Тихонов: Подождите, в Англии, Испании, Италии и Германии возобновили ведь. И все пока нормально. Мы тоже думали, что у нас не будет проблем, и решили доиграть чемпионат. Что будет потом, посмотрим.

"Краснодар" еще ни разу в истории не играл на групповой стадии Лиги чемпионов, в то время как ЦСКА добирался до плей-офф турнира

Много говорится о падении уровня чемпионата. Об этом говорят даже сами футболисты. Это так?

Андрей Тихонов: Если сами футболисты говорят, значит, так и есть. На поле ведь они выходят.

Они объясняют это тем, что в Премьер-лиге меньше звезд по сравнению с прошлыми годами.

Андрей Тихонов: Так и есть. Когда у нас играли Халк, Витсель, Луис Адриано, Промес, был совсем другой уровень. Сейчас таких игроков немного. Если бы в каждой команде было бы по 3-4 суперфутболиста, было бы здорово.

Если говорить о "Зените": отсутствие конкуренции в РПЛ не мешает питерцам в Лиге чемпионов?

Андрей Тихонов: Давайте не будем залезать туда. В том году мы видели результаты наших клубов в еврокубках. Посмотрим, что будет в этом году. Если то же самое - тогда можно будет говорить о какой-то тенденции.

Что скажете о "Локомотиве" при Марко Николиче? Это все еще наследие Юрия Семина или в их игре видно что-то новое?

Андрей Тихонов: Знаете, хватит уже говорить о каких-то там багажах и прочих вещах. Тренер сейчас работает - давайте судить его по тому, что мы видим в данный момент. Не нужно говорить о том, как до него трудился другой специалист. Оценивать нужно сейчас.

И как вам игра "Локомотива"? Нет ощущения, что если бы не Алексей Миранчук, все было бы не так хорошо, как сейчас?

Андрей Тихонов: Давайте возьмем "Зенит". Что было бы, если бы у питерцев не было связки форвардов Азмун - Дзюба? В каждой команде есть незаменимые люди.

Миранчук перерос уровень нашего чемпионата?

Андрей Тихонов: А какой у нас уровень? Футболисты ведь сами говорят, что он упал. Будь у нас побольше таких, как Миранчук, уровень был бы выше. Алексей - отличный игрок. Хотелось бы, чтобы он играл в сильной европейской команде.

Почему "Краснодар" уже который раз не может занять второе место? Чего ему не хватает?

Андрей Тихонов: Травмы сказываются. Посмотрите, сколько у команды кадровых проблем. Жаль, потому что "Локомотив" растерял столько очков, что "Краснодар" мог бы финишировать вторым. Но получилось как получилось.

У кого предпочтительнее шансы на третье место - у "Краснодара" или ЦСКА?

Андрей Тихонов: Конечно, краснодарцы соберутся на последний матч. Но опять же: с учетом травмированных и той игры, которую показывает команда в последних встречах, я далеко не уверен, что они победят "Ахмат". Да и грозненцы выглядят сейчас неплохо. Не исключаю, что завтра "Краснодар" потеряет очки.

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*Примечание: Две лучшие команды получат право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, бронзовый призер РПЛ выступит в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. Клубы с 4-го и 5-го мест сыграют в Лиге Европы УЕФА. Худшие два участника покинут Премьер-лигу

Расписание матчей*

19.00. "Ростов" - "Зенит". Прямая трансляция.

19.00. "Урал" - "Локомотив". Прямая трансляция.

19.00. "Динамо" - "Оренбург". Прямая трансляция.

19.00. "Уфа" - "Арсенал". Прямая трансляция.

19.00. "Рубин" - "Спартак". Прямая трансляция.

19.00. ЦСКА - "Тамбов". Прямая трансляция.

19.00. "Краснодар" - "Ахмат". Прямая трансляция.

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*На каналах "Матч ТВ" и "Матч Премьер" в онлайн-режиме будут вестись трансляции всех матчей 30-го тура