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21.07.2020 17:18
Рубрика: В мире

Армянская Апостольская церковь поддержала проекты блокчейн-инфраструктуры IPChain

Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II одобрил проекты по развитию человеческого капитала и защите прав творцов, а также решения, которые создаются для этих задач на основе цифровой сети IPChain. Он выразил желание содействовать всем авторам, которым IPChain помогает защищать и предоставлять обществу возможность пользоваться результатами их труда.
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain Фото: предоставлено пресс-службой IPChain
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский и президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев встретились с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II в Кафедральном соборе города Эчмиадзина, расположенном в 23 километрах от Еревана. По словам Гарегина II, этот собор является душой Армении.

Андрей Кричевский и Сергей Матвеев говорили с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян о возможностях изменения траектории развития экономики страны, переходе от ресурсной модели к экономике человеческого капитала, подразумевающей сохранение национальных достояний культуры вкупе с использованием знаний и талантов людей.

"В ходе разговора с Гарегином II была отмечена целостность и единство армянского народа, а также ключевая роль церкви, которая играет для него системообразующую роль, в какой бы части мира ни находились люди. В ходе беседы мы пришли к общему мнению о том, что главным качеством человека, созданного по образу и подобию Божию, была и остается способность творить. С какой бы стороны мы ни смотрели на это свойство человека - духовной или экономической, - созидающее начало является общей целью экономической системы любой страны, которая должна давать возможность человеку созидать и развиваться. Поэтому для нас очень важно, что Его Святейшество разделяет и намерен всячески содействовать проектам, направленным на развитие человеческого капитала и технологическую защиту результатов, созданных благодаря таланту и усилиям творческих людей. В первую очередь это решения, развивающиеся на блокчейн-инфраструктуре IPChain", - сказал Сергей Матвеев. Он также отметил, что Гарегин II одобрил начинаемые проекты, в которых новые технологии используются для решения этих важных задач. Такие проекты и технологии важны для Армении, народ которой - носитель многообразных культурных и научных традиций, имеющих глубокие исторические корни. В этом смысле технологии служат важной и благой цели.

Фото: iStock
Ассоциация IPChain призвала учитывать особенности сферы интеллектуальной собственности в цифровых реалиях

Как сообщил Андрей Кричевский, во встрече участвовал Высокопреосвященство отец Вртанес епископ Абраамян, глава духовного представительства в войсках. На встречу он прибыл из зоны боевых действий - территорий, на которых новые технологии и достижения человека работают на разрушения. Поэтому в разговоре Верховный Патриарх и Католикос всех армян акцентировал внимание собеседников на том, что результаты интеллектуальной деятельности человека, особенно достижения науки, могут быть использованы как во благо, так и во вред обществу. Современные технологии необходимо создавать и применять в соответствии с духовными и этическими принципами.

"Гарегин II благословил проекты, нацеленные на развитие креативных индустрий и человеческого капитала, которые мы сейчас ведем вместе с армянскими коллегами, высоко оценил то, что они работают на благо и защищают человека-творца, и выразил уверенность, что государственные власти Армении всячески будут способствовать совместной работе российских и армянских специалистов", - отметил Андрей Кричевский, говоря об итогах встречи.

Ассоциация IPChain создана Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, Российским авторским обществом (РАО), Партнерством по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век" в 2017 году.

Фото: iStock
Росстандарт развернул узел блокчейн-инфраструктуры IPChain

Основная цель Ассоциации - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности - распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть обеспечивает недостижимые ранее гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации о спорах и конфликтах - как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования.

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты интеллектуальной собственности. Среди них - Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Роскосмос, Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна, "Ситроникс", n`RIS, "Литрес", "Союзмультфильм", "Российская венчурная компания", Фонд содействия инновациям и другие.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности В мире экс-СССР Армения

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