Официальное возвращение на корты теннисистов снова откладывается. ATP объявила об отмене мужского турнира в Вашингтоне, который 14 августа должен был открыть сезон после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Как заявил руководитель турнира Марк Эйн, это решение связано с ограничениями на международные перемещения и с распространением коронавируса в США, а здоровье и безопасность всех участников - приоритет для организаторов.

Отмена турнира в Вашингтоне - тревожный звоночек для всей американской серии, которая теперь должна продолжиться соревнованиями в Нью-Йорке (22-28 августа) и, конечно, Открытым чемпионатом США (31 августа - 13 сентября). Тем более что многие теннисисты открыто высказывают свои опасения и не горят желанием рисковать и ехать на US Open.

В настоящий момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.