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21.07.2020 11:32
Рубрика: Общество

Более половины россиян готовы голосовать на выборах через интернет

Текст: Ксения Воронцова

Более половины россиян - 53% - готовы проголосовать на выборах через интернет, если им представится такая возможность, поддержка дистанционного голосования растет. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

Напомним, что во время прошедшего голосования по поправкам в Конституцию в Москве и Нижегородской области граждане могли сделать свой выбор онлайн.

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Авторы исследования отмечают, что сформировалось устойчивое ядро сторонников этого нововведения и его масштабное тестирование привело к росту числа россиян, готовых его использовать.

По данным опроса, доля респондентов, которые одобряют электронное голосование, выросла с 46% в мае до 50% в июле. Число тех, кто придерживается обратного мнения, сократилась с 49% до 44%. Лично участвовать в выборах в таком формате готовы 53% (51% в мае).

При этом, если на следующих выборах будет официально предложено выбрать способ волеизъявления, то 65% отдадут предпочтение традиционному - с помощью бумажного бюллетеня, 30% - через интернет, 1% - по почте.

Эксперты ВЦИОМ и ЦПК отмечают наличие запроса на дальнейшее внедрение онлайн-голосования и его масштабирование. Они прогнозируют постепенное расширение аудитории сторонников этого инструмента, которое будет зависеть от того, как часто он будет применяться в единый день голосования.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Кроме того, отмечается в исследовании, имидж института выборов продолжает влиять на электронное голосование. Среди его недостатков респонденты отмечают простор для фальсификаций, риск утечки данных и плохое качество интернета. К преимуществам же опрошенные относят возможность не выходить из дома, быстроту и удобство. "При общих равных (информированности, надежности, прозрачности системы) эти граждане будут делать выбор в пользу ЭГ (электронного голосования - прим. "РГ") как наиболее простого и быстрого инструмента", - говорят авторы.

При этом результаты исследования показали довольно низкий уровень информированности россиян о возможности голосовать онлайн по поправкам к Конституции в Москве и Нижегородской области: 42% хорошо знали об этом, столько же что-то слышали, еще 16% слышали впервые.

"Удачный опыт, техническое совершенствование системы, а также повышение уровня информированности граждан, пока относительно невысокого, будут способствовать дальнейшему росту заинтересованности и готовности граждан включаться в процесс ЭГ", - делают вывод аналитики.

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