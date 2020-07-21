"Большие гастроли-онлайн" показали 109 спектаклей и собрали 25 млн просмотров

Проект "Большие гастроли-онлайн" подвел итоги первого сезона. Цифры впечатляют: 104 дня, 109 спектаклей, 79 театров из 47 субъектов России. Показы спектаклей проходили как в записи, так и в прямом эфире.

Лидером по просмотрам стал спектакль "Сердце не камень" московского театра ЕТ СЕТЕRA, который посмотрели более 908 тысяч раз. Немного уступила постановка Московского областного театра кукол "Можно попросить Нину?" - почти 550 тысяч просмотров. Замыкает тройку лидеров "Васса Железнова. Первый вариант" Малого театра России с 484 тысячами просмотров. В топ-10, в частности, вошли "Диалоги Кармелиток" московского театра "Геликон-Опера", "Тайм-аут" Тверского театра юного зрителя, "Руслан и Людмила" Омского театра куклы, "Капитанская дочка" Оренбургский театр драмы им. М. Горького, "Вешние воды" Саратовского театра оперы и балета. Общее количество просмотров всех спектаклей превысило 25 миллионов. Проект "Большие гастроли-онлайн" оценили и представители театрального сообщества, и простые зрители.

Так народный артист РСФСР, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин отметил, что обширная программа спектаклей разных театров в режиме онлайн во время карантина позволила артистам встретиться со зрителями, пусть и виртуально.

"Хоть по своей профессии я не очень признаю этот формат, но с удовольствием посмотрела несколько спектаклей, которые пропустила в свое время", - цитирует РИА Новости Народную артистку РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Аллу Демидову.

Зрители проекта делились впечатлениями в соцсетях. Многие заново открыли для себя современный театр и смогли посмотреть постановки, которые в силу разных обстоятельств никогда бы не увидели в театре.

С 20 апреля по 30 июня на площадке "Больших гастролей-онлайн" прошел первый этап Всероссийского конкурса театральных рецензий для молодых критиков. Конкурсантам предложили посмотреть любой спектакль и написать рецензию.

"Самое неожиданное и невеселое - отсутствие рецензий, которые бы написали студенты театроведческих факультетов, - подвел итоги конкурса ректор Российского института театрального искусства и председатель жюри конкурса Григорий Заславский.

Несмотря на это, члены жюри прочитали множество качественных рецензий, и искренне порадовались тому, что театр по-прежнему волнует и заставляет думать.

Впереди еще два этапа конкурса рецензий, который завершится 20 декабря 2020 года.