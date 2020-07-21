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21.07.2020 14:38
Рубрика: Экономика

Борисов: Рост экономики неизбежно приведет к росту потребления нефти

Текст: Сергей Тихонов
Восстановление мировой экономики неизбежно приведет к росту потребления нефти, поэтому необходимо продолжить работу по налоговому стимулированию нефтедобывающих компаний. Об этом сказал вице-премьер Юрий Борисов, принявший участие в итоговом заседании коллегии Минэнерго, по результатам 2019 года и задачам на ближайшие годы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вице-премьер выделил несколько важнейших задач стоящих перед российским ТЭК - освоение новых центров угледобычи, расширение производства сжиженного природного газа (СПГ), в том числе малотоннажных заводов, наращивание темпов газификации с использованием альтернативных источников газоснабжения и развитие нефтегазохимических производств.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Борисов также подчеркнул необходимость продолжения мониторинга отраслевых системообразующих компаний в период после пандемии, чтобы при необходимости оказать им соответствующие меры поддержки, и выполнения федеральных проектов - гарантированное обеспечение доступной электроэнергией и транспорта нефти, газа и газового конденсата.

Глава Минэнерго Александр Новак, в свою очередь, сказал, что в результате спада потребления энергоресурсов из-за коронавируса в ведомстве ожидают снижения добычи нефти, угля и газа, а также сокращение выработки электроэнергии по итогам 2020 года. В среднем падение составит около 10%.

По его словам, сейчас рынок восстанавливается, но неопределенность остается высокой. Пока же происходит переоценка планов развития энергетики, с учетом трансформации рынка после пандемии. Россия является мировым лидером в атомной энергетики, развивает сегмент возобновляемых источников энергии.

В 2019 году стартовала работа по развитию в стране водородной энергетики. Уже принят план развития угольной отрасли, а в ближайшее время должны быть детализированы положения энергостратегии России, утвержденной в этом году, в оставшихся отраслевых схемах и программах развития, в том числе нефтяной и газовой. Кроме того, Министр рассказал, что его ведомство готовит закон "О нефти", механизм поддержки добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) и нефтесервисных компаний.

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Среди ключевых задач на 2020 году министр большое внимание уделил цифровизации отраслей ТЭК для повышения их взаимодействия и внедрению интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством. В отношении последнего работа уже начата, с 1 июля этого года ответственность за приборы учета электроэнергии перешло к энергетическим компаниям.

С начала 2022 года потребителям устанавливаться будут только интеллектуальных приборов учета, которые позволят онлайн следить за показаниями, будут фиксировать уровень напряжения и частоту, а также в автоматическом режиме передавать данные в энергокомпании. Кроме того, при интеллектуальном учете у потребителей появится возможность дистанционной смены тарифа.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Сокращение добычи нефти

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