В минюсте предложили по-новому наказывать работодателей за повторное нарушение трудового законодательства. Работодателю, который снова совершил правонарушение по той же статье, может грозить двойной штраф. Соответствующая статья размещена в проекте нового КоАП.

Разработчики проекта нового КоАП решили уделить больше внимания нарушениям в области трудового законодательства. Если в действующем КоАП нарушениям в сфере трудового права и охраны труда посвящены только две статьи (они касались нарушения трудового законодательства в целом и некоторых его частей), то в проекте нового их целых двадцать. "Вычленение отдельных составов административных правонарушений свидетельствует о том, что вопрос уменьшения количества нарушений в сфере трудового права стал выходить на передний план", - считает юрист Михаил Герман.

Отдельного внимания заслуживает статья о повторном нарушении трудового законодательства, которая появилась в проекте КоАП. За повторное правонарушение в сфере трудового права штрафовали и раньше. Для каждого вида нарушения, совершенного повторно, была предусмотрена своя сумма штрафа. Сейчас же решили ввести общую статью и общий штраф для всех видов нарушений трудового законодательства, которые были совершены снова. Правонарушение будет считаться повторным, если оно было совершено два и более раз по одной и той же статье.

Например, за допуск работника к трудовой деятельности без прохождения медосмотра организация должна будет заплатить штраф от 110 до 130 тысяч рублей, если нарушение касается одного работника. И от 130 до 150 тысяч - если касается двух и более работников (по новому проекту КоАП).

Согласно статье, если правонарушение было совершено снова, штраф может быть в два раза больше. "Вопрос рассмотрения административных правонарушений в сфере трудового законодательства отнесен к компетенции суда. Судья в зависимости от обстоятельств каждого конкретного дела назначает то или иное наказание, руководствуясь законом", - говорит адвокат Ирина Шахрай.