ЦИК: Избирательная система готова к многодневному голосованию

Российская избирательная система готова переходить на многодневное голосование, заявил журналистам заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, комментируя принятие Госдумой соответствующего закона.

"Это норма удобна для избирателей. И избирательная система готова к ее реализации", - сказал он.

Булаев добавил, что "задача любых выборов - услышать мнение большинства". "И явка - это не самоцель, а способ понимания, насколько легитимна будет избранная власть. И пролонгированное голосование обеспечит возможность говорить и действовать от имени большинства", - считает он.

Ранее во вторник Госдума приняла закон, который дает возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. Норма будет действовать со следующего года и коснется не только региональных выборов, но и кампании по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва.