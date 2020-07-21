ЦИК поручил проверить россиян на предмет двойного голосования по Конституции

Центризбирком инициировал масштабную проверку однократности получения бюллетеней на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Она затронет порядка 23 тысяч россиян, которые сначала подали заявления для голосования через интернет или по системе "Мобильный избиратель", а затем вернулись на участки по месту жительства.

"ЦИК России традиционно проводит работу по контролю за однократностью получения бюллетеней для голосования", - рассказал член комиссии Антон Лопатин.

Он напомнил, что в ходе плебисцита по Конституции было две возможности голосования не по месту жительства. Это уже привычная система "Мобильный избиратель", которая позволяет внести свое имя в списки на любом удобном участке в России или за ее пределами, а также дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве и Нижегородской области.

Если человек не стал голосовать в соответствии с поданным заявлением, он имел право вернуться на свой участок по месту жительства. "Для этого он приходил на свой участок в день голосования, писал заявление, что он не голосовал ранее и знаком со статьей об административном правонарушении в случае двойного голосования", - пояснил Антон Лопатин.

Таких граждан в период с 25 июня по 1 июля оказалось более 23 тысяч. Всех их проверят на предмет однократного получения бюллетеня. Избиркомам поручено вскрыть списки и сопоставить данные о голосовании на участке и по системе "Мобильный избиратель" или онлайн. "В случае, если в списках обнаружится запись и там, и там, можно сделать вывод, что человек получил бюллетень дважды, и для нас это будет основанием данные материалы направить в правоохранительные органы", - заявил Лопатин.

Согласно постановлению Центризбиркома, такая проверка коснется участковых избирательных комиссий как в России, так и за рубежом. Всем им поручено проинформировать ЦИК о результатах до 30 июля 2020 года.

По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, в ходе кампаний прошлых лет, в том числе - президентской 2018 года, "была проведена аналогичная процедура вскрытия мешков с избирательной документацией в целях выявления случаев неоднократного голосования".

"Мы понимаем, что зоны (нарушений) надо закрывать, и мы постоянно придумываем новые технические решения. Наверное, вряд ли мы создадим ситуацию, при которой никогда и ни у кого не будет такой возможности, но всегда подчеркиваем: такая возможность появляется у человека только в одном случае - когда он совершает правонарушение или преступление", - подчеркнул Булаев. "В данном случае мы уточняем, было ли совершено правонарушение или преступление, и обязательно доложим, сколько было вскрыто случаев двойного голосования", - добавил он.

Он также рассказал, как идет работа с теми фактами двойного голосования за рубежом, которые уже выявлены ЦИК РФ или о которых рассказали сами участники плебисцита. "Всех мы знаем, имена, фамилии, адреса проживания, все это установлено - и по Англии, и по Израилю. Всех их ждет наказание. Соответствующие документы передаются: по одному случаю - в Следственный комитет, по второму - в МВД. В одном случае это преступление, в другом - административное правонарушение", - уточнил Николай Булаев.

Член ЦИК Николай Левичев, обращаясь к любителям проверить систему на прочность и пощекотать нервы себе и организаторам выборов, добавил: "Имейте в виду, что все ходы записаны, есть автоматизированная система, которая все регистрирует и выдает".