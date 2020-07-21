ЦИК поручил проверить россиян на предмет двойного голосования по Конституции

Новости

Осужденным беременным женщинам смягчат наказание 18:00
Названы регионы с наименьшим размером ипотечного кредита 17:58
Могут загореться. Audi отзывает в России 1346 автомобилей 17:57
Премьер Беларуси нацеливает на переход к вопросам стратегического развития 17:54
В Псковской области задержали разбойников из Петербурга 17:46
23 тысячи пассажиров перевезли автобусы "КМ" на юго-западе столицы 17:45
Родителям дадут право узнавать о здоровье детей 17:44
Франция осенью ожидает вторую волну коронавируса 17:36
Новгородца осудили за вымогательство 30 миллионов рублей 17:32
Абхазия продлила ограничения на въезд до 28 июля 17:23
10 самых дешевеющих за три года машин 17:23
На Урале пострадавшим от паводка пообещали материальную помощь 17:22
Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана ситуацию в Закавказье 17:20
Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли 17:12
На месте захвата заложников в Луцке прогремели взрывы 16:58
Московский театр мюзикла расскажет о планах на юбилейный 10-й сезон 16:54
На Украине сняли фильм о тайном сообществе запорожских казаков-геев 16:45
ЦИК: Избирательная система готова к многодневному голосованию 16:38
Skoda представила новую модель, названную в честь велосипеда 16:30
Фальшивый покупатель квартиры в Коми выманил у хозяйки 56 тысяч рублей 16:28
Дзюба ответил болельщику на обвинение в подкупе судей "Зенитом" 16:18
За полгода выдано более 590 тысяч сертификатов на материнский капитал 16:12
Гигантский доисторический храмовый комплекс обнаружен в Ирландии 16:11
Эксперты: Коронавирус не показывает склонности быстро мутировать 16:10
Рисунок олимпийских колец Пьера де Кубертена будет продан с аукциона 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 16:42
Рубрика: Власть

ЦИК поручил проверить россиян на предмет двойного голосования по Конституции

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком инициировал масштабную проверку однократности получения бюллетеней на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Она затронет порядка 23 тысяч россиян, которые сначала подали заявления для голосования через интернет или по системе "Мобильный избиратель", а затем вернулись на участки по месту жительства.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Екатеринбурге. Фото: Татьяна Андреева/РГ Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Екатеринбурге. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Екатеринбурге. Фото: Татьяна Андреева/РГ

"ЦИК России традиционно проводит работу по контролю за однократностью получения бюллетеней для голосования", - рассказал член комиссии Антон Лопатин.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Правительство учтет поправки в Конституцию при работе по нацпроектам

Он напомнил, что в ходе плебисцита по Конституции было две возможности голосования не по месту жительства. Это уже привычная система "Мобильный избиратель", которая позволяет внести свое имя в списки на любом удобном участке в России или за ее пределами, а также дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве и Нижегородской области.

Если человек не стал голосовать в соответствии с поданным заявлением, он имел право вернуться на свой участок по месту жительства. "Для этого он приходил на свой участок в день голосования, писал заявление, что он не голосовал ранее и знаком со статьей об административном правонарушении в случае двойного голосования", - пояснил Антон Лопатин.

Таких граждан в период с 25 июня по 1 июля оказалось более 23 тысяч. Всех их проверят на предмет однократного получения бюллетеня. Избиркомам поручено вскрыть списки и сопоставить данные о голосовании на участке и по системе "Мобильный избиратель" или онлайн. "В случае, если в списках обнаружится запись и там, и там, можно сделать вывод, что человек получил бюллетень дважды, и для нас это будет основанием данные материалы направить в правоохранительные органы", - заявил Лопатин.

Согласно постановлению Центризбиркома, такая проверка коснется участковых избирательных комиссий как в России, так и за рубежом. Всем им поручено проинформировать ЦИК о результатах до 30 июля 2020 года.

По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, в ходе кампаний прошлых лет, в том числе - президентской 2018 года, "была проведена аналогичная процедура вскрытия мешков с избирательной документацией в целях выявления случаев неоднократного голосования".

"Мы понимаем, что зоны (нарушений) надо закрывать, и мы постоянно придумываем новые технические решения. Наверное, вряд ли мы создадим ситуацию, при которой никогда и ни у кого не будет такой возможности, но всегда подчеркиваем: такая возможность появляется у человека только в одном случае - когда он совершает правонарушение или преступление", - подчеркнул Булаев. "В данном случае мы уточняем, было ли совершено правонарушение или преступление, и обязательно доложим, сколько было вскрыто случаев двойного голосования", - добавил он.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Путин: Парад Победы и голосование по Конституции не привели к вспышкам COVID-19

Он также рассказал, как идет работа с теми фактами двойного голосования за рубежом, которые уже выявлены ЦИК РФ или о которых рассказали сами участники плебисцита. "Всех мы знаем, имена, фамилии, адреса проживания, все это установлено - и по Англии, и по Израилю. Всех их ждет наказание. Соответствующие документы передаются: по одному случаю - в Следственный комитет, по второму - в МВД. В одном случае это преступление, в другом - административное правонарушение", - уточнил Николай Булаев.

Член ЦИК Николай Левичев, обращаясь к любителям проверить систему на прочность и пощекотать нервы себе и организаторам выборов, добавил: "Имейте в виду, что все ходы записаны, есть автоматизированная система, которая все регистрирует и выдает".

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК Поправки в Конституцию РФ

Главное сегодня

На месте захвата заложников в Луцке прогремели взрывы
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет
Получать соцуслуги бесплатно можно будет в частных организациях
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации