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21.07.2020 14:54
Рубрика: Экономика

Cколько можно сэкономить на оплате ЖКХ при отключении горячей воды

Текст: Ольга Игнатова
Горячую воду для проведения профилактических работ нельзя отключать больше, чем на 14 суток. Об этом напоминает Роспотребнадзор. При этом все профилактические работы нужно проводить только летом, когда стоит теплая погода.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Температура горячей воды для населения должна поддерживаться в пределах не ниже 60 и не выше 75 градусов.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Регионы сами могут сокращать сроки летней профилактики, если есть к этому технические возможности. О том, когда будет отключена горячая вода, власти должны сообщить в средствах массовой информации, на сайтах муниципальных образований. А управляющие компании заблаговременно разместить объявления на подъездах домов и информационных стойках.

По Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, плата за коммунальные услуги при их предоставлении с перерывами, превышающими установленную продолжительность, должна быть уменьшена. "За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи горячей воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период", - напоминают в Роспотребнадзоре. Помимо этого исполнитель должен выплатить неустойку (штраф, пени), если перерывы не связаны с отсутствием технической возможности оказания коммунальных услуг без перерывов.

Для того, чтобы был сделан перерасчет, владелец жилья должен обратиться с письменным заявлением в ресурсоснабжающую организацию.

Экономика ЖКХ Правительство Роспотребнадзор Регулирование тарифов в ЖКХ

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