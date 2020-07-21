Cколько можно сэкономить на оплате ЖКХ при отключении горячей воды

Температура горячей воды для населения должна поддерживаться в пределах не ниже 60 и не выше 75 градусов.
Регионы сами могут сокращать сроки летней профилактики, если есть к этому технические возможности. О том, когда будет отключена горячая вода, власти должны сообщить в средствах массовой информации, на сайтах муниципальных образований. А управляющие компании заблаговременно разместить объявления на подъездах домов и информационных стойках.
По Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, плата за коммунальные услуги при их предоставлении с перерывами, превышающими установленную продолжительность, должна быть уменьшена. "За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи горячей воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период", - напоминают в Роспотребнадзоре. Помимо этого исполнитель должен выплатить неустойку (штраф, пени), если перерывы не связаны с отсутствием технической возможности оказания коммунальных услуг без перерывов.
Для того, чтобы был сделан перерасчет, владелец жилья должен обратиться с письменным заявлением в ресурсоснабжающую организацию.