Депутаты "Единой России" смогут регулярно встречаться с избирателями

В "Единой России" рассмотрят возможность введения выездной недели для своих региональных и муниципальных депутатов, чтобы они постоянно встречались с избирателями. Предложение одного из участников партийного проекта "ПолитСтартап" поддержал председатель ЕР Дмитрий Медведев. Он напомнил, что даже депутаты Государственной Думы регулярно проводят неделю в своем округе, работая с гражданами.

"Это разумная идея для того, чтобы ни один депутат любого уровня не отрывался от людей, которые его избирали", - согласился Медведев. Такую практику для депутатов-единороссов в регионах и муниципалитетах введут в качестве внутрипартийной нормы, без изменения законодательства на местах.