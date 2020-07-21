Дубль Роналду помог «Ювентусу» одолеть «Лацио»

Дубль Роналду помог "Ювентусу" победить "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу. Домашняя встреча завершилась со счетом 2:1. Оба мяча в ворота соперника отправил португалец.

"На на 51-й минуте, реализовав пенальти, Криштиану Роналду открывает счет, а спустя три минуты оформляет второй гол. Игроку "Лацио" Чиро Иммобиле на 83-й минуте удается ответить точным ударом в ворота соперника", - пишет ТАСС.

Забив свой 30-й гол в 30-ти матчах чемпионата Италии Роналду сравнялся по этому показателю с лидером списка бомбардиров Иммобиле. Всего на счету португальца теперь 50 забитых мячей. Он - первый игрок в истории, которому удалось забить такое количество голов в чемпионатах Англии, Испании и Италии. Полсотни мячей в ворота соперников футболист отправил по итогам 61-й встречи и это тоже рекордное достижение.

Ближайшая встреча "Ювентуса" состоится 23 июля. Команда сыграет против "Удинезе". Соперники встречались 96 раз из которых 64 победы оставались за туринцами. Новая позволит "Ювентусу" максимально приблизиться к чемпионскому титулу. Добавим, что в этот же день "Лацио" встретится с "Кальяри". Чемпионат Италии возобновился 20 июня.