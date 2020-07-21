Новости

Туристы оказались в огненной ловушке при пожаре в кемпинге в Австралии 05:38
В России предложили определить срок службы жилых домов 05:17
Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ 05:11
В Приамурье задержаны участники беспорядков на ГПЗ 04:58
Профессор назвал число "нулевых пациентов" с коронавирусом в России 04:43
Жители Приамурья остались без бюджетного отдыха из-за авиакомпании 04:41
Дубль Роналду помог «Ювентусу» одолеть «Лацио» 04:25
Все испытавшие российскую вакцину от COVID-19 выработали иммунитет 03:46
На первом этапе полеты за границу разрешат из шести городов России 02:58
Forbes отдал Илону Маску пятую сточку в рейтинге богатейших людей 02:54
В России появится универсальный двигатель для самолетов марки Су 01:41
Ракета SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник 01:35
В 2020 г. население Украины сократилось на 117 тысяч человек 00:57
В Китае две женщины четыре дня провели в застрявшем лифте 00:47
При ракетной атаке на Дамаск пострадали семь сирийских военных 00:25
Из-за утечки химикатов на заводе в Корее пострадали семь человек 20.07.2020
Россия начала в Африке масштабный проект по изучению русского языка 20.07.2020
В Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом 20.07.2020
ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска 20.07.2020
Подлинность останков царской семьи Романовых полностью подтверждена 20.07.2020
Татьяна Москалькова посетила в СИЗО Сафронова и Фургала 20.07.2020
Парламент Египта дал президенту право отправить войска в Ливию 20.07.2020
В Госдуму внесен проект о штрафах за угрозы при взыскании долгов 20.07.2020
СМИ: Смолов не останется в "Сельте" 20.07.2020
Следственный комитет разобрался, куда пропала детская площадка в Рязани 20.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 04:25
Рубрика: Спорт

Дубль Роналду помог «Ювентусу» одолеть «Лацио»

Фото: Marco Alpozzi/LaPresse via AP Фото: Marco Alpozzi/LaPresse via AP
Фото: Marco Alpozzi/LaPresse via AP

Дубль Роналду помог "Ювентусу" победить "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу. Домашняя встреча завершилась со счетом 2:1. Оба мяча в ворота соперника отправил португалец.

Фото: Reuters
В 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" с Роналду может сыграть с "Реалом"

"На на 51-й минуте, реализовав пенальти, Криштиану Роналду открывает счет, а спустя три минуты оформляет второй гол. Игроку "Лацио" Чиро Иммобиле на 83-й минуте удается ответить точным ударом в ворота соперника", - пишет ТАСС.

Забив свой 30-й гол в 30-ти матчах чемпионата Италии Роналду сравнялся по этому показателю с лидером списка бомбардиров Иммобиле. Всего на счету португальца теперь 50 забитых мячей. Он - первый игрок в истории, которому удалось забить такое количество голов в чемпионатах Англии, Испании и Италии. Полсотни мячей в ворота соперников футболист отправил по итогам 61-й встречи и это тоже рекордное достижение.

Ближайшая встреча "Ювентуса" состоится 23 июля. Команда сыграет против "Удинезе". Соперники встречались 96 раз из которых 64 победы оставались за туринцами. Новая позволит "Ювентусу" максимально приблизиться к чемпионскому титулу. Добавим, что в этот же день "Лацио" встретится с "Кальяри". Чемпионат Италии возобновился 20 июня.

Спорт Футбол Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус"

Главное сегодня

На первом этапе полеты за границу разрешат из шести городов России
Путин поддержал перенос акции "Бессмертный полк" на 2021 год
В Госдуме анонсировали ответ на санкции США в отношении Кадырова
Путин: Парад Победы и голосование по Конституции не привели к вспышкам COVID-19
Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
Роналду подарил врачам футболки со своим автографом
Фигуристка Алена Косторная рассказала о планах завершения карьеры