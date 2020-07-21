Два браконьера за убийство рысей могут сесть на 5 лет

Еще в январе в поселке Белоомут Московской области в автомобиле УАЗ были обнаружены две туши рысей обыкновенных, занесенных в областную Красную книгу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что полицейские установили личности мужчин, причастных к незаконной охоте. Ими оказались 55-летний житель Егорьевска, работавший егерем Белоомутского охотничье-рыболовного хозяйства, и 42-летний житель Москвы. Ущерб государству составил 560 тысяч рублей. Сейчас следователь следственного отдела ОМВД России по городскому округу Луховицы уже завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье 258 УК РФ "Незаконная охота". Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.