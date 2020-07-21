Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов официально подтвердил, что вакцина против COVID-19, разработанная военными вирусологами вместе с представителями Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, фактически готова.

Это, правда, не означает, что ее если не сегодня, так завтра рекомендуют для массового использования населением. Работа над вакциной продолжается, и Минздрав пока ограничивается сообщением, что проект находится на завершающем этапе.

По данным Минобороны, новый препарат прошел множество необходимых тестов, в том числе опробован на двух группах военных добровольцев. "Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет к коронавирусу, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", - рассказал Руслан Цаликов в интервью газете "Аргументы и факты".

Замминистра обороны уточнил, что первую группу добровольцев после достаточно длительного пребывания в лечебном стационаре и сдачи контрольных анализов выписали из госпиталя 15 июля. Другая группа испытуемых завершила вторую фазу клинических проверок пятью днями позже.

По словам Цаликова, российские военные вирусологи давно и активно работают над созданием вакцин от опасных заболеваний. Накопленный ими в данной области опыт и предопределил участие военнослужащих в создании и испытаниях препарата от новой коронавирусной инфекции. Речь идет о глобальной проблеме, поэтому решается она, если можно так выразиться, на межведомственной основе. А если быть совсем точным, ее занимаются, делясь своими соображениями и результатами исследований, специалисты многих стран мира. Причем это практикуется не только в отношении коронавируса. Как это уже случалось не раз, военные вновь находятся на переднем крае борьбы с опаснейшим заболеванием.

Первую группу добровольцев после длительного пребывания в лечебном стационаре и сдачи контрольных анализов выписали из госпиталя 15 июля

"Наши военнослужащие - вирусологи и медики принимали и принимают самое непосредственное участие в разработках вакцин от опасных заболеваний совместно с ведущими научными организациями страны, - отметил Цаликов. - С возникновением новой коронавирусной инфекции министром обороны незамедлительно была поставлена задача военным специалистам - приступить к созданию вакцины от COVID-19", - отметил он.

Первый замминистра обороны напомнил, что в 2015 году наши военные специалисты совместно с учеными Национального исследовательского центра имени Гамалеи первыми разработали и успешно испытали вакцину от лихорадки Эбола, которую еще называют "моровой язвой XXI века".