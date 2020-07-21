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21.07.2020 16:18
Рубрика: Спорт

Дзюба ответил болельщику на обвинение в подкупе судей "Зенитом"

Текст: Максим Домчев

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба ответил на слова болельщика о том, что клуб из Санкт-Петербурга подкупил судей в недавнем полуфинальном матче Кубка России.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
"Спартак" обратился в судейский комитет после матча против "Зенита"

Матч прошел в воскресенье, и "Зенит" победил со счетом 2:1. После игры владелец "Спартака" Леонид Федун, а также бывшие арбитры Игорь Федотов и Сергей Хусаинов раскритиковали работу бригады арбитров во главе с Сергеем Ивановым, не назначивших два пенальти в ворота "Зенита".

После матча один из болельщиков написал Дзюбе в его аккаунт в Instagram, что эта победа не была добыта в честной борьбе.

"Знаешь, я тебя уважаю от всей души за годы в "Спартаке", за чемпионат мира в России и много еще за что! Вот скажи, Тем, что это за фигня была в дерби? Разве вам интересно играть в такой футбол? Ну очевидно, что судью подкупили! Пенальти не поставили в ваши ворота. Позор всему российскому футболу, и жаль, что коррупция перешла в спорт! Я уважал тебя как спортсмена, но теперь ты всего лишь пешка в крупной игре жирных дядек, но не спортсмен!" - написал болельщик.

На это сообщение отреагировал сам Дзюба. В ответ на эти обвинения он написал "Не согласен".

После матча болельщики красно-белых даже опубликовали обращение, в котором призвали руководство РФС уйти в отставку, однако во вторник "Спартак" выразил поддержку главе организации Александру Дюкову и выразил надежду, что в следующем сезоне команду будут судить без серьезных ошибок.

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