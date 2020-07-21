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21.07.2020 16:10
Рубрика: Общество

Эксперты: Коронавирус не показывает склонности быстро мутировать

Текст: Ирина Невинная
В связи со сложившейся в мире ситуацией, опосредованной новой коронавирусной инфекцией, чрезвычайно важным становится оперативное проведение эпидемиологического надзора. В свою очередь, своевременное реагирование на стремительное распространение инфекции невозможно без детального изучения патогена.

Такая глобальная работа в настоящее время проводится Роспотребнадзором и заключается в изучении генетических изменений нового коронавируса, способных влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Во всех субъектах Российской Федерации организован регулярный отбор материала от больных COVID-19. Все образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, имеющий большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов.

Ежемесячно осуществляется чтение 150 геномов нового коронавируса и проводится углубленный генетический анализ, направленный на выявление возможного изменения вирусных свойств.

На настоящий момент в Российской Федерации прочитаны полные геномы для 281 изолята нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны. Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о том, что изменения вирусного генома за время циркуляции на территории Российской Федерации незначительны.

"По некоторым данным, новый коронавирус мутирует медленнее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней", - отметили эксперты.

Изучение генетической изменчивости коронавируса обеспечивает оперативный мониторинг за патогеном и готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса.

Общество Здоровье Общество Наука Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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