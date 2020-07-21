Франция осенью ожидает вторую волну коронавируса

Вторая волна нового коронавируса Covid-19 может прийти во Францию уже этой осенью, считает руководитель Научного совета при правительстве Пятой республики Жан-Франсуа Дельфресси, которого цитирует Gazeta.Ru. Ее стоит ожидать с октября по декабрь этого года.

Как полагает медик, стоит ожидать трех вариантов развития событий. Первый из них, относительно легкий, предполагает, что "вирус придет из южного полушария в северное и осенью или зимой исчезнет". Второй сценарий, пессимистический - вторая волна по тяжести будет аналогична первой. По третьему сценарию, Covid-19 станет хроническим заболеванием (но не с такими тяжелыми последствиями, как при первой волне) и будет регулярно распространяться, потом идти на спад.

Напомним, что в ходе первой волны во Франции коронавирус был выявлен у более 176 тысяч человек. Его жертвами в республике стали более 30 тысяч человек.