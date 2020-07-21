Где в России можно попасть на авто-рок-фестивали

Они возникли неожиданно. И вот уже эта мода на автомобильно-музыкальные фестивали распространилась на всю страну. Именно на них звезды выступают перед зрителями, именно здесь - самые совершенные технологии, дизайнерские решения по свету, звуку, сценографии. Соседствуют музыка, автомобили, возможность похвалиться тюнингом… Кто мог предположить такое, пока не разбушевался COVID-19?

Здесь не заснешь за рулем

Все просто и притягательно: сидишь в машине, а через лобовое стекло видишь на сцене любимую группу The Hatters. Слышишь каждую ноту со всеми низкими и высокими частотами и в радиоприемнике, и через открытую дверь. Перед тобой огромная сцена с экранами по краям, девушки разносят еду и напитки... О, на сцене заиграли "Танцы" -и ты тоже выскакиваешь из машины танцевать. Социальную дистанцию никто не отменял: до соседнего авто не меньше 2 метров - и около них тоже танцуют. Песня кончилась - через окно "топишь" рукой клаксон или моргаешь фарами. Это вместо оваций и свиста.

- Народ сигналил, будто мы стояли в огромной добровольной пробке,- рассказывает Юрий Музыченко, солист The Hatters, с шоу которых 4 июля начались концерты Live&Drive в "Лужниках".

По сути, это был первый живой концерт перед зрителями с 14 марта. И все было правильно продумано: социальная дистанция, меры безопасности, сервис… Причем шоу было не элитарное - чтобы попасть на него, необязательно было иметь авто - в машине могли сидеть 4 человека. И меломаны искали друзей, у которых есть машина. Билет на один автомобиль обходился в 10 тысяч рублей. По 2,5 тысячи на брата - не дороже, чем на стадионные концерты, которые пока запрещены.

В тот же день, 4 июля, схожий концерт состоялся и в Подмосковье - Drive&Live, в парке "Яхрома". Там пел Гарик Сукачев.

При подъезде к Яхроме машины тормозили "безлошадные" меломаны, просили спрятать. И уже в Яхроме бдительная охрана извлекала зайцев из багажников и из-под сидений, и те слушали концерт из-за забора. Некоторые лезли на деревья, пока их не снимали и оттуда. И подумалось: вот бы их энергию - да в мирных целях.

Ведь есть же в России, в США, Европе байк-фестивали, на которых проходят и рок-концерты, и соревнования на ловкость, умение мотоциклистов виртуозно владеть любимым транспортным средством, даже что-то и типа КВН, и конкурса техников.

Чему можно учиться у байкеров

Самые успешные байк-фестивали проходят в Суздале, Тамани, Калуге… Но круче всех международное байк-шоу в Севастополе - с пиротехническим и трюковым шоу, соревнованиями по силовому экстриму, мастер-классы по вождению, ну и, конечно, культурная программа с участием рок-звезд. Возможно, в России стоит проводить и автофестивали, с такими дополнительными "ингредиентами" - с соревнованиями по силовому экстриму, мастер-классами по вождению…

- У таких фестивалей, безусловно, есть будущее, - считает автоблогер и руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. - Это должны быть фестивали в несколько дней, хорошо продуманные, с системой расстановки машин, питанием, активностями, концертами. И не нужно будет экранов и сложного оборудования. Колонки на сцену, FM-сигнал в машину - и слушай музыку под шашлычок, танцуй, укрывайся со всем комфортом от непогоды…

Еще накатаются

Первой в России к сверкающему лакированными бортами залу вышла хип-хоп-группа KREC, давшая 21 июня концерт в автокинотеатре "Кинопаркинг" в Санкт-Петербурге. Вместимость там была всего 200 машин, слышать музыку могли только музыканты на сцене через мониторы, а зрители - лишь в своих радиоприемниках, не выходя из машин.

Песня кончилась - "топишь" рукой клаксон. Это теперь вместо оваций

Через несколько дней в Парголове Ленинградской области на автофестивале "Белая полоса возвращения" в поддержку медработников, борющихся с COVID-19 (спели "Пикник", Чиж и группа Вячеслава Бутусова "Орден Славы"), зрителей уже пустили танцевать у машин, как и на прошедшем в это воскресенье фестивале "#Спасибомедикам" под Изборском, где играли местные псковские группы, и автоконцерте группы КняZz в Selar park в Питере. Продолжаются и шоу в "Лужниках", где участвуют все - от рокеров из "Сплина" и "Ночных снайперов" до Агутина и Басты.

Show Must Go On

О том, в чем радость от новых автофестивалей у самих организаторов, "РГ" рассказал Эдуард Ратников, гендиректор одной из крупнейших промоутерских компаний T.C.I.(Live&Drive они придумали и проводят вместе c SAV Entertainment и "Русским шоу-центром").

Верно ли, что и артисты так соскучились по концертам, что не просили больших гонораров?

Эдуард Ратников: Мы готовили проект с начала июня, и договариваться было непросто, тогда еще о фестивале никто не знал. Но многие, действительно, пошли навстречу. Ведь все это мы делаем не ради денег, а для того, чтобы наши компании работали, а не тупели в этот период ограничений и бездействия. Нужно сказать спасибо и "Лужникам", и вице-мэру Москвы Александру Горбенко, он нас поддержал.

Боялись ли вы, что людям будет некомфортно слушать музыку из машин?

Эдуард Ратников: Мы не экономили на сцене, экранах и сервисе, наш Live&Drive - это сервис класса люкс, наши сцена и экраны огромны, и публика видит артиста из любой точки площадки. Самым сложным было другое: народ не мог понять, что это настоящие концерты, на которых можно видеть артиста вблизи. Да и времени на раскрутку практически не было. Если обычно билеты продаются в течение месяцев, то у нас оставалось на это всего две-три недели. Но мы все успели.

Ближайшие концерты LIVE&DRIVE

23 июля - Нейромонах Феофан и Anacondaz;

25 июля - гала-концерт звезд "Русского Радио" (Владимир Пресняков, Ёлка, Дима Билан, Ани Лорак, Николай Басков, Ирина Дубцова, Градусы, Artik&Asti, "Земляне", Мари Краймбрери, Андрей Звонкий и другие).