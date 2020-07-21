Глава РФПИ: В России надо вакцинировать от COVID-19 40-50 млн человек

Новости

Дизайнер "десятки" и партнеры планируют выпускать Lada Niva 4x4 в Германии 11:00
В Ленобласти внук во время урока стрельбы убил своего деда 10:26
Ученые создали материал, который невозможно распилить 10:22
Росгвардейцы помогают ликвидировать последствия паводка в Свердловской области 10:20
На улицы Краснодара после мощного ливня вышла водооткачивающая техника 10:19
В Томске пресекли канал легализации мигрантов 10:19
Опрос: Половина россиян копит с зарплаты для крупных приобретений 10:09
Роспотребнадзор рассказал о результатах мониторинга генома COVID-19 10:08
Михаила Дегтярева представили в правительстве Хабаровского края 10:08
Новый Renault Duster для России: проект отложен и может быть закрыт 10:01
Нижний Новгород назван самым вежливым городом в России 10:00
В Дагестане прошел "бой" между морским и воздушным десантом 09:41
В сенат США внесли резолюцию против участия России в "большой семерке" 09:36
В Севастопольской бухте начали формировать парадный строй кораблей ЧФ 09:31
Видео: На Среднем Урале паводок разрушил дома и мосты 09:26
Еще 853 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:23
В Челябинской области молния убила пастуха 09:21
Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на 43,5 процента 09:20
Ученые выяснят риски заражения людей коронавирусом от крыс и ежей 09:20
Опубликовано изображение салона нового Hyundai Tucson 09:15
Более 10 млн изданий подключено к единой библиотечной системе Москвы 09:15
У станции "Улица Новаторов" в столице появится зарядка для электромобилей 09:12
Спрос компаний на студентов IT-специальностей превысил предложение 09:11
Toyota рассекретила Corolla GR Sport, которую будет продавать в России 09:10
Врио губернатора Михаил Дегтярев прилетел в Хабаровск 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 09:04
Рубрика: Общество

Глава РФПИ: В России надо вакцинировать от COVID-19 40-50 млн человек

Текст: Алексей Дуэль
Для успешной борьбы с коронавирусом России в ближайшее время потребуется от 40 до 50 млн доз вакцины от COVID-19. Такую информацию в интервью aif.ru привел глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Всего, по нашей оценке, в нашей стране в ближайшее время необходимо вакцинировать 40-50 млн человек, - сказал Дмитриев. - По нашим оценкам, в 2021 году будет произведено более 3 млрд доз вакцин на основе аденовирусных векторов, что позволит миру эффективно бороться с коронавирусом".

Фото: iStock
В Минобороны России сообщили о готовности вакцины против COVID-19

Он также сообщил, что благодаря производству этой вакцины в рамках партнерств в нескольких странах предполагаемый объем выпуска должен достигнуть 200 млн доз до конца года. Доля отечественных производителей должна составить порядка 30 млн доз. А в следующем году фармацевтическая промышленность сможет выдать более 3 млн доз вакцины. По оценке главы РФПИ, этого будет достаточно для эффективной борьбы с COVID-19 во всем мире.

"Российская вакцина также будет поставляться с уникальным запатентованным тестом, который идентифицирует в организме человека особые антитела, атакующие шиповидные отростки коронавируса, - добавил Кирилл Дмитриев. - Таким образом, эффект от вакцины и продолжительность ее действия будет легко определить, измерив увеличение количества эффективных антител к коронавирусу".

Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Силуанов: Подозрения в хакерских атаках экономике России не навредят
В России предложили определить срок службы жилых домов
Международные полеты возобновятся из шести городов России
В России появится универсальный двигатель для самолетов марки Су
На Среднем Урале ливень затопил город
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году