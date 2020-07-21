Глава РФПИ: В России надо вакцинировать от COVID-19 40-50 млн человек

"Всего, по нашей оценке, в нашей стране в ближайшее время необходимо вакцинировать 40-50 млн человек, - сказал Дмитриев. - По нашим оценкам, в 2021 году будет произведено более 3 млрд доз вакцин на основе аденовирусных векторов, что позволит миру эффективно бороться с коронавирусом".

Он также сообщил, что благодаря производству этой вакцины в рамках партнерств в нескольких странах предполагаемый объем выпуска должен достигнуть 200 млн доз до конца года. Доля отечественных производителей должна составить порядка 30 млн доз. А в следующем году фармацевтическая промышленность сможет выдать более 3 млн доз вакцины. По оценке главы РФПИ, этого будет достаточно для эффективной борьбы с COVID-19 во всем мире.

"Российская вакцина также будет поставляться с уникальным запатентованным тестом, который идентифицирует в организме человека особые антитела, атакующие шиповидные отростки коронавируса, - добавил Кирилл Дмитриев. - Таким образом, эффект от вакцины и продолжительность ее действия будет легко определить, измерив увеличение количества эффективных антител к коронавирусу".