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21.07.2020 15:47
Рубрика: Власть

Госдума дала работникам старше 40 лет выходной день для диспансеризации

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон об освобождении от работы граждан от 40 лет в тот день, когда они проходят диспансеризацию. Правом можно будет воспользоваться один раз в год с сохранением должности и среднего заработка.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Согласно правительственным поправкам, работник будет обязан подтверждать использование выходного на поход к врачам. Для этого нужно будет предоставить справку медицинской организации. Однако доказательства понадобятся только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.

Поправки направлены на увеличение продолжительности активной трудовой жизни россиян, отметили в кабмине.

Фото: iStock
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Сейчас работникам при прохождении диспансеризации предоставляется такое право на один рабочий день один раз в три года, а лицам предпенсионного возраста и пенсионерам - на два рабочих дня один раз в год.

"Это решение позволит нашим гражданам ежегодно получать дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации, - прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Сегодня работодатели не всегда идут навстречу своим сотрудникам, чтобы те своевременно могли попасть к врачу, - люди вынуждены брать выходной за свой счет и терять в зарплате".

По словам спикера, в результате многие просто отказываются от осмотра, однако именно регулярное прохождение диспансеризации - залог выявления на ранней стадии хронических или даже смертельно опасных заболеваний.

"Данный закон будет способствовать сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни наших граждан", - согласен с выводом кабмина Володин.

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