Госдума назначила депутата Пайкина новым главой комитета по спорту и туризму

Госдума одобрила проект постановления о назначении на должность главы комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи депутата от ЛДПР Бориса Пайкина.

Он займет место коллеги по фракции Михаила Дегтярева в связи с назначением последнего временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

Одновременно Борис Пайкин освобожден от обязанностей первого зампреда комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Борис Пайкин был избран в Госдуму от Брянского одномандатного избирательного округа в сентябре 2017 года вместо досрочно сложившего полномочия Владимира Жутенкова.

Комментируя свое назначение, депутат отметил, что будет заниматься решением важных стратегических задач "по законодательному обеспечению туристической отрасли, формированию обновленной молодежной политики, развитию детского и юношеского спорта, а также по работе с внешними вызовами в профессиональном спорте".

Так, предстоит завершить работу над проектом федерального закона "О молодежной политике в Российской Федерации", сообщил Пайкин. Это особенно актуально с учетом обновления Конституции.

Законопроект предлагает определить на федеральном уровне понятия "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", а также закрепить единую возрастную группу "молодежи" (лица в возрасте от 14 до 35 лет), так как регионы по разному трактуют эти понятия. "Этот законопроект как раз необходим для проведения единообразной молодежной политики в регионах и обеспечения государственной поддержки молодежи в рамках различных федеральных и региональных программ", - подчеркнул парламентарий.

Депутат также рассказал, что в ближайшей перспективе планируется комплексно оценить актуальность положений базового федерального закона "О физической культуре и спорте в РФ".

Немаловажной, по мнению Бориса Пайкина, представляется и тема, связанная с обеспечением доступности спорта, спортивного образования в России для населения, а особенно для детей и молодежи. Кроме того, по его оценке, остро стоит вопрос о восстановлении туристической отрасли после пандемии.