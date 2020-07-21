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21.07.2020 15:48
Рубрика: Власть

Госдума повысила штрафы за продажу снюса и насвая

Текст: Татьяна Замахина
Вплоть до 300 тысяч рублей вырастут штрафы за продажу табака, снюса и насвая, в том числе несовершеннолетним. Законопроект об этом принят сразу во втором и третьем чтениях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас штраф для граждан за продажу насвая и снюса составляет от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 7 тысяч до 12 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей. Вследствие принятия нового закона оптовая или розничная продажа такой продукции повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей и на юридических лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

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Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий повлечет за собой повышенные санкции. Штраф для граждан составит от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 40 тысяч до 70 тысяч рублей, а для юрлиц - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Сейчас штрафы куда меньше - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей - для должностных лиц и от 100 тысяч до 150 тысяч рублей - для юридических лиц. Таким образом, максимальные санкции растут вдвое.

Председатель Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что увеличение административных штрафов за продажу снюса и насвая, а также за продажу табачной продукции и изделий несовершеннолетним позволит снизить их доступность (в том числе, на нелегальных рынках) и более эффективно бороться с распространением этой "дряни" среди детей и подростков.

- Несмотря на то, что торговля жевательным табаком (насваем) и сосательным табаком (снюсом) на территории Российской Федерации законодательно запрещена, и за нарушение этих норм предусмотрена административная ответственность, уровень потребления таких психоактивных средств, особенно среди молодежи, очень высок, - заявил он. - По причине доступности и дешевизны этот уровень среди детей и подростков во многих регионах страны даже выше, чем уровень потребления сигарет, наркотических веществ и психоактивных лекарственных препаратов.

Фото: iStock
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Депутат сослался на мнения врачей психиатров-наркологов, согласно которым, потребление снюса и насвая оказывает опасное влияние на здоровье, как детей, так и взрослых, и может быть причиной многих соматических заболеваний.

Согласно медицинским данным, регулярное употребление таких средств может привести к непоправимым губительным последствиям для здоровья и психической зависимости. Из-за широкой распространенности употребление снюса и насвая используется среди молодежи как метод "подсадки" на иные, наркотические вещества, добавил глава комитета.

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