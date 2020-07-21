Госдума повысила штрафы за продажу снюса и насвая

Сейчас штраф для граждан за продажу насвая и снюса составляет от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 7 тысяч до 12 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей. Вследствие принятия нового закона оптовая или розничная продажа такой продукции повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей и на юридических лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий повлечет за собой повышенные санкции. Штраф для граждан составит от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 40 тысяч до 70 тысяч рублей, а для юрлиц - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Сейчас штрафы куда меньше - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей - для должностных лиц и от 100 тысяч до 150 тысяч рублей - для юридических лиц. Таким образом, максимальные санкции растут вдвое.

Председатель Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что увеличение административных штрафов за продажу снюса и насвая, а также за продажу табачной продукции и изделий несовершеннолетним позволит снизить их доступность (в том числе, на нелегальных рынках) и более эффективно бороться с распространением этой "дряни" среди детей и подростков.

- Несмотря на то, что торговля жевательным табаком (насваем) и сосательным табаком (снюсом) на территории Российской Федерации законодательно запрещена, и за нарушение этих норм предусмотрена административная ответственность, уровень потребления таких психоактивных средств, особенно среди молодежи, очень высок, - заявил он. - По причине доступности и дешевизны этот уровень среди детей и подростков во многих регионах страны даже выше, чем уровень потребления сигарет, наркотических веществ и психоактивных лекарственных препаратов.

Депутат сослался на мнения врачей психиатров-наркологов, согласно которым, потребление снюса и насвая оказывает опасное влияние на здоровье, как детей, так и взрослых, и может быть причиной многих соматических заболеваний.

Согласно медицинским данным, регулярное употребление таких средств может привести к непоправимым губительным последствиям для здоровья и психической зависимости. Из-за широкой распространенности употребление снюса и насвая используется среди молодежи как метод "подсадки" на иные, наркотические вещества, добавил глава комитета.