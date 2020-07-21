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21.07.2020 16:50
Рубрика: Экономика

Госдума приняла в первом чтении поправки о дистанционной работе

Текст: Татьяна Замахина
Дистанционная работа получит прописку в законодательстве: законопроект о ее регулировании прошел первое чтение в Госдуме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным Росстата, в 2019 году из 67,1 млн занятых лишь 30 тыс. работали дистанционно на официальной основе. Законодатели решили это исправить. По данным Минтруда, в период пандемии коронавируса 6 млн россиян перешли на удаленную работу. Но законодательство недостаточно регулирует эту сферу, хотя в Трудовом кодексе есть статья о дистанционной занятости, отметили депутаты.

Фото: iStock
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Законопроект внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, "право быть офлайн"). Кроме того, он регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Вводятся такие режимы работы как временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Законопроектом гарантируется, что заработная плата при временной дистанционной работе выплачивается в полном размере при сохранении объема работы, указанного в трудовом договоре. В приоритетном порядке на временную удаленную работу в упрощенном порядке при наличии такой возможности предлагается переводить беременных женщин, работников, имеющих детей в возрасте до 14 лет, инвалидов, пенсионеров и ряд других категорий.

- Законопроект впервые вводит такое понятие, как неприкосновенность личного времени работника и право быть офлайн, - заявил первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. - Многие сотрудники жаловались, что после перевода на удаленку работодатели беспокоили их звонками и сообщениями в любое время дня и ночи.

Он отметил, что планируется ввести понятие "график взаимодействия", который определит время, в которое работник должен оставаться на связи с работодателем. Иной период расценивается как время работника, которое неприкосновенно.

Фото: РИА Новости
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Между тем ко второму чтению законодатели решили разграничить понятия удаленной и дистанционной работы. Как пояснил первый зампред комитета Госдумы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, это не одно и то же. Так, удаленная работа аналогична по режиму и графику работе в офисе. А дистанционный труд - это фриланс, который предполагает упрощенный подход.

Ко второму чтению может быть введено требование к работникам на "удаленке" - необходимость об уведомлении работодателя о своем местонахождении.

В правительстве поправки поддержали, но рекомендовали прописать последствия отказа сотрудника от перевода на временную дистанционную работу.

В окончательной редакции документ планируется принять до конца года - с тем, чтобы он вступил в силу уже с 1 января.

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