Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли. Документ подготовлен по поручению президента РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что налог на прибыль для данной отрасли в результате принятия такого закона снизится с нынешних 20% до 3%. Кроме того, с нового года IT-компании будут платить в государственные внебюджетные фонды не 14, а 7,6%.

Новая льгота по страховым взносам будет бессрочной. Речь идет о десятках миллиардов рублей высвободившихся средств, которые IT-компании смогут направить на свое развитие, пояснил Володин.

- В результате такого решения условия налогообложения для IT-бизнеса в России станут более выгодными, чем в Индии и Ирландии, где действуют одни из самых низких ставок в мире, - подчеркнул он. - Это создаст условия для устойчивого развития российских высокотехнологичных компаний и дополнительные стимулы для инвестиций в отрасль.

По его оценке, налоговый маневр сделает российскую юрисдикцию привлекательнее для IT-бизнеса, будет способствовать развитию этой высокотехнологичной отрасли.

- Россия известна во всем мире своими специалистами в сфере информационных технологий, и нам важно создать для них комфортные и конкурентные условия, чтобы они не уезжали работать за рубеж, а реализовывали свой потенциал в нашей стране, - подчеркнул спикер.