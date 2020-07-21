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21.07.2020 23:03
Рубрика: Экономика

Шито-крипто

В России можно будет купить криптовалюту, а купить что-нибудь на нее - уже нет
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 159(8213)
Со следующего года в России можно будет проводить сделки с криптовалютой, но одновременно запрещается использовать ее как средство платежа. Таким образом, криптовалюты приобретут статус в целом стандартного финансового актива и станут способом для вложения свободных денег - в том числе и для неискушенных инвесторов.

Это следует из законопроекта "О цифровых финансовых активах", принятого Госдумой во втором, основном чтении. Он вступает в силу с 1 января 2021 года. Это не последний нормативный акт, который будет регулировать криптовалюты - осенью планируется представить более подробный законопроект, который, вероятно, определит в том числе правила майнинга.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Документ дает определение цифровым финансовым активам (ЦФА) - это цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только через внесение записей в информационной системе на основе распределенного реестра (блокчейна). Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информационных систем) или на цифровые права иных видов. Но ЦФА не являются и не признаются средством платежа.

Вносить в информационную систему записи о выпуске цифровых финансовых активов вправе физлица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и юрлица (коммерческие и некоммерческие организации). Доступ в систему будет возможен только при наличии уникального кода, а решение о выпуске составляется в электронной форме и должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Кроме того, решение о выпуске ЦФА должно быть размещено в интернете в открытом доступе до полного исполнения обязательств перед всеми обладателями активов. Банк России вправе определить признаки ЦФА, которые могут приобретать неквалифицированные инвесторы, и ограничить сумму их вложений в такие активы.

Все сделки с ЦФА должны будут совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов, напоминают в Банке России. Это в основном банки и биржи. В ЦБ считают, что принятие законопроекта позволит перевести традиционные финансовые инструменты в цифровую форму и расширить альтернативные способы привлечения инвестиций, а также защитить инвесторов и граждан от финансовых пирамид.

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"С появлением закона крупные участники финансового рынка смогут начать применять технологию для создания новых финансовых продуктов. Юридические лица - от крупных корпораций до малого бизнеса - новый удобный способ привлечения средств, население - более доходный инструмент инвестирования", - полагает руководитель направления "Развитие технологии распределенного реестра" ассоциации ФинТех Анатолий Конкин.

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