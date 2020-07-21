Госдума разрешила увеличить бюджетные расходы

Госдума приняла изменения в Бюджетный кодекс. Они, в частности, позволят правительству увеличить расходы федерального бюджета на 1,8 трлн рублей без внесения поправок в него. Деньги могут быть направлены на предотвращение ухудшения экономической ситуации, профилактику и устранение последствий распространения коронавируса, а также на другие цели, которые определит правительство.

Ранее замминистра финансов Алексей Лавров указывал, что изменения в Бюджетный кодекс позволяют превысить доходы на 1,8 трлн рублей без привязки к конкретным доходам, в том числе и за счет заимствований. Он добавлял, что федеральный бюджет по итогам 2020 года будет дефицитным.

На данным момент Минфин ожидает, что в 2020 году дефицит бюджета не превысит 5% ВВП. Об этом заявлял в начале июля замминистра финансов Владимир Колычев. По текущим прогнозам Банка России, дефицит бюджета по итогам года может достичь и 6% ВВП.