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21.07.2020 14:47
Рубрика: Власть

Госдума разрешила увеличить бюджетные расходы

Текст: Роман Маркелов
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Госдума приняла изменения в Бюджетный кодекс. Они, в частности, позволят правительству увеличить расходы федерального бюджета на 1,8 трлн рублей без внесения поправок в него. Деньги могут быть направлены на предотвращение ухудшения экономической ситуации, профилактику и устранение последствий распространения коронавируса, а также на другие цели, которые определит правительство.

Фото: Александр Река/ТАСС
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Ранее замминистра финансов Алексей Лавров указывал, что изменения в Бюджетный кодекс позволяют превысить доходы на 1,8 трлн рублей без привязки к конкретным доходам, в том числе и за счет заимствований. Он добавлял, что федеральный бюджет по итогам 2020 года будет дефицитным.

На данным момент Минфин ожидает, что в 2020 году дефицит бюджета не превысит 5% ВВП. Об этом заявлял в начале июля замминистра финансов Владимир Колычев. По текущим прогнозам Банка России, дефицит бюджета по итогам года может достичь и 6% ВВП.

Власть Работа власти Внутренняя политика Бюджет 2020-2022

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