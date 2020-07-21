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21.07.2020 16:11
Рубрика: Общество

Гигантский доисторический храмовый комплекс обнаружен в Ирландии

Текст: Денис Передельский
Фото: Comparative Kingship Project / Queen’s University Фото: Comparative Kingship Project / Queen’s University
Фото: Comparative Kingship Project / Queen’s University

В Ирландии международная команда археологов использовала технологию дистанционного сканирования местности и с ее помощью обнаружила под землей остатки огромного культового комплекса, построенного в доисторические времена.

Как сообщает издание Irish Times, археологи считают, что им удалось обнаружить свидетельства существования монументальных храмов железного века на месте резиденций первых королей Ольстера в форте Наван, недалеко от города Арма.

В работе принимали участие сотрудники Королевского университета в Белфасте, Университета Абердина и Немецкого археологического института во Франкфурте. Форт Наван был древней столицей Ольстера и одним из пяти крупнейших церемониальных центров. Память о тех временах хранят многочисленные легенды.

Фото: Egyptian Mummy Project / Ahram Online
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Новое исследование доказывает, что жизнь бурлила в этих местах задолго до появления первых королей Ольстера и рыцарей. На это указывают данные лидарного обследования, проведенного с воздуха при помощи специального сканирующего лазерного прибора. Он позволяет выявлять находящиеся под поверхностью объекты без проведения полевых раскопок.

Технология дистанционного зондирования помогла ученым найти доказательства гипотезы, выдвинутой еще в 1960-е годы. В тот период времени здесь были проведены раскопки, в ходе которых было найдено несколько разрушенных доисторических сооружений.

Наиболее заметным из них было культовое сооружение, датированное примерно 95 годом до нашей эры. Оно состояло из нескольких кругов, изготовленных из деревянных столбов. Диаметр самого большого из них составлял 40 метров.

Фото: YouTube
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Еще более полувека назад ученые предположили, что в этом месте мог располагаться крупный храмовый комплекс. Однако проведение масштабных раскопок требует большого финансирования, поэтому их так и не провели. Остатки же зданий, которые были найдены в 1960-е годы, просто объявили резиденциями первых королей.

Однако новое исследование доказывает, что эти сооружения были построены гораздо раньше. Их точный возраст можно будет определить только после полевых работ. Но уже сейчас ясно, что он составляет не одну тысячу лет. Об этом, в частности, говорит их архитектура.

Подземные сооружения, как показало сканирование, не были ни роскошными царскими резиденциями, ни обычными жилыми домами. Исследователи пришли к выводу, что это были монументальные храмы железного века, которые совместно составляли единый религиозный комплекс.

Открытие лишь подтверждает гипотезу о том, что форт Наван был сакральным местом для жителей данного региона, поскольку его построили фактически на месте гораздо более древнего храмового комплекса.

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