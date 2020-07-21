Хуснуллин: Восстановлены права более 1,1 тысячи дольщиков в 7 регионах

Вопросы софинансирования восстановления прав дольщиков в 7 субъектах РФ рассмотрел Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства под председательством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.

- Мы приняли решения о восстановлении прав более 1,1 тысячи дольщиков сразу в 7 регионах, - рассказал Хуснуллин. - Будем достраивать дома компаний "Монтаж-Строй" в Красноярском крае, в Республике Башкортостан - три корпуса (Б, В, Е)"Стройиндустрия", лит. 3 и 5 "БашЛСТК", в Самарской области - "Кросс", ЖСК "Толмачева, 15". Более 790 пострадавших граждан после завершения строительства получат ключи от своих квартир, еще по ряду проектов мы приняли решение выплатить компенсации.

Генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев пояснил, что такие решения принимаются на основании собранных документов. В тех случаях, когда строительство возобновлять опасно для строителей и самих дольщиков, мы выплачиваем компенсации. Сегодня приняли решения о выплате возмещений по проектам: в Республике Башкортостан - "Ишимбайжилстрой", "БашЛСТК" (лит. 2 и 4), "Стройиндустрия" (корпуса Г, Д), в Республика Калмыкия - "Бетонинвест", в Саратовской области - "Су-164", в Кемеровской области - ЖСК "Известия", в Самарской области - "Кросс", где были двойные продажи. По этому решению Набсовета компенсации получат более 360 дольщиков.

Дополнительную информацию по принятым решениям можно посмотреть на сайте Фонда защиты прав дольщиков в карточках объектов.