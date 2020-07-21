Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Любовь Проценко 
15:02 21.07.2020

Хуснуллин: Восстановлены права более 1,1 тысячи дольщиков в 7 регионах

Вопросы софинансирования восстановления прав дольщиков в 7 субъектах РФ рассмотрел Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства под председательством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.

- Мы приняли решения о восстановлении прав более 1,1 тысячи дольщиков сразу в 7 регионах, - рассказал Хуснуллин. - Будем достраивать дома компаний "Монтаж-Строй" в Красноярском крае, в Республике Башкортостан - три корпуса (Б, В, Е)"Стройиндустрия", лит. 3 и 5 "БашЛСТК", в Самарской области - "Кросс", ЖСК "Толмачева, 15". Более 790 пострадавших граждан после завершения строительства получат ключи от своих квартир, еще по ряду проектов мы приняли решение выплатить компенсации.

"РГ" публикует закон о защите прав дольщиков

Генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев пояснил, что такие решения принимаются на основании собранных документов. В тех случаях, когда строительство возобновлять опасно для строителей и самих дольщиков, мы выплачиваем компенсации. Сегодня приняли решения о выплате возмещений по проектам: в Республике Башкортостан - "Ишимбайжилстрой", "БашЛСТК" (лит. 2 и 4), "Стройиндустрия" (корпуса Г, Д), в Республика Калмыкия - "Бетонинвест", в Саратовской области - "Су-164", в Кемеровской области - ЖСК "Известия", в Самарской области - "Кросс", где были двойные продажи. По этому решению Набсовета компенсации получат более 360 дольщиков.

Дополнительную информацию по принятым решениям можно посмотреть на сайте Фонда защиты прав дольщиков в карточках объектов.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
12:10

Жилые дома должны простоять не менее 50 лет

Жилые дома должны простоять не менее 50 лет

Обращение Союза потребителей с предложением определить методику оценки срока службы жилых домов в Минстрой пока не поступало, сообщает ведомство. Пока же примерный срок службы зданий массового строительства должен быть не менее 50 лет

Жилая недвижимость
10:40

Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья

Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья

Михаил Мишустин подписал два документа о выделении 20 регионам более 6 миллиардов рублей на программы развития жилищного строительства. Предоставление субсидий, рассчитывают в правительстве, ускорит сдачу в эксплуатацию около 600 тысяч квадратных метров жилья

Экономика
20.07.2020

Сергей Степашин рассказал, как не допустить обрушения жилых домов

Сергей Степашин рассказал, как не допустить обрушения жилых домов

Кто и как должен контролировать сроки ремонта в жилых домах? Что делать, если люди понимают, что проживание в доме опасно для их жизни? На эти вопросы "РГ" ответил глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин