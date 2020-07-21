Инфекционист ФМБА: Повторной вспышки коронавируса уже не будет

Новости

Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников 19:39
Экс-охраннику концлагеря Штуттгоф вынесут приговор 19:35
Марат Хуснуллин: По льготной ипотеке выдано 80,5 тысячи кредитов 19:30
Афганская девочка расстреляла боевиков за убийство ее родителей 19:15
Под Анапой перевернулся УАЗ с туристами 19:13
За что в Латвии будут лишать вида на жительство 19:02
Исполняющим обязанности мэра Анапы назначен Вячеслав Вовк 19:00
Российские моряки получили в Греции 253 года тюрьмы 18:45
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус 18:44
Жительницу Вологодской области отдали под суд за кражу халата с пугала 18:28
Архитектор: Москва нуждается в реализации проекта Юго-Восточной хорды 18:26
Осужденным беременным женщинам смягчат наказание 18:00
Могут загореться. Audi отзывает в России 1346 автомобилей 17:57
Премьер Беларуси нацеливает на переход к вопросам стратегического развития 17:54
В Псковской области задержали разбойников из Петербурга 17:46
23 тысячи пассажиров перевезли автобусы "КМ" на юго-западе столицы 17:45
Родителям дадут право узнавать о здоровье детей 17:44
Франция осенью ожидает вторую волну коронавируса 17:36
Новгородца осудили за вымогательство 30 миллионов рублей 17:32
Абхазия продлила ограничения на въезд до 28 июля 17:23
10 самых дешевеющих за три года машин 17:23
На Урале пострадавшим от паводка пообещали материальную помощь 17:22
Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана ситуацию в Закавказье 17:20
Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли 17:12
На месте захвата заложников в Луцке прогремели взрывы 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 19:31
Рубрика: Общество

Инфекционист ФМБА: Повторной вспышки коронавируса уже не будет

Текст: Ольга Игнатова
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров считает, что такого сильного всплеска заболеваемости коронавирусом, который был зимой и весной, уже не случится.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Сергей Михеев/РГ
Ученые: коронавирус передается мельчайшими аэрозольными частицами

По его мнению, коронавирус станет сезонным заболеванием. "Мы переболеем, и он "перезаточится", и, в конце концов, мы друг с другом сживемся, и он будет фоном - прибавится очередное сезонное заболевание", - сообщил Никифоров на пресс-конференции в Национальной службе новостей (цитата по агентству РИА Новости).

Главный инфекционист считает, что китайский вирус пришел к нам надолго. "У него два пути: либо он деградирует до обычного сезонного ОРВИ, либо он приобретет характер сезонного гриппа, то есть будет приходить осенью, вызывать, в общем, довольно серьезное заболевание, к лету уходить", - уточнил Никифоров.

Фото: РИА Новости
За сутки в России зафиксировано 5842 случая COVID-19

Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев сообщил "Российской газете", что вторая волна COVID-19 осенью все-таки возможна. Правда нельзя предсказать, будет ли это новая волна или это будут лишь отдельные всплески.

"Заболеваемость будет, но неясно в какой форме она будет представлена. Количественная характеристика эпидемии зависит от иммунной прослойки у населения, от соблюдения ограничительных мероприятий населением, от организации карантинных мер, от объема и эффективности тестирования. Возможно и от погодных условий в предстоящий сезон", - считает Виктор Малеев.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет
Получать соцуслуги бесплатно можно будет в частных организациях
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году