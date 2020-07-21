Инфекционист ФМБА: Повторной вспышки коронавируса уже не будет

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров считает, что такого сильного всплеска заболеваемости коронавирусом, который был зимой и весной, уже не случится.

По его мнению, коронавирус станет сезонным заболеванием. "Мы переболеем, и он "перезаточится", и, в конце концов, мы друг с другом сживемся, и он будет фоном - прибавится очередное сезонное заболевание", - сообщил Никифоров на пресс-конференции в Национальной службе новостей (цитата по агентству РИА Новости).

Главный инфекционист считает, что китайский вирус пришел к нам надолго. "У него два пути: либо он деградирует до обычного сезонного ОРВИ, либо он приобретет характер сезонного гриппа, то есть будет приходить осенью, вызывать, в общем, довольно серьезное заболевание, к лету уходить", - уточнил Никифоров.

Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев сообщил "Российской газете", что вторая волна COVID-19 осенью все-таки возможна. Правда нельзя предсказать, будет ли это новая волна или это будут лишь отдельные всплески.

"Заболеваемость будет, но неясно в какой форме она будет представлена. Количественная характеристика эпидемии зависит от иммунной прослойки у населения, от соблюдения ограничительных мероприятий населением, от организации карантинных мер, от объема и эффективности тестирования. Возможно и от погодных условий в предстоящий сезон", - считает Виктор Малеев.