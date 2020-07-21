Иран передал послание Путину через Лаврова

Новости

Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников 19:39
Экс-охраннику концлагеря Штуттгоф вынесут приговор 19:35
Марат Хуснуллин: По льготной ипотеке выдано 80,5 тысячи кредитов 19:30
Афганская девочка расстреляла боевиков за убийство ее родителей 19:15
Под Анапой перевернулся УАЗ с туристами 19:13
За что в Латвии будут лишать вида на жительство 19:02
Исполняющим обязанности мэра Анапы назначен Вячеслав Вовк 19:00
Российские моряки получили в Греции 253 года тюрьмы 18:45
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус 18:44
Жительницу Вологодской области отдали под суд за кражу халата с пугала 18:28
Архитектор: Москва нуждается в реализации проекта Юго-Восточной хорды 18:26
Осужденным беременным женщинам смягчат наказание 18:00
Могут загореться. Audi отзывает в России 1346 автомобилей 17:57
Премьер Беларуси нацеливает на переход к вопросам стратегического развития 17:54
В Псковской области задержали разбойников из Петербурга 17:46
23 тысячи пассажиров перевезли автобусы "КМ" на юго-западе столицы 17:45
Родителям дадут право узнавать о здоровье детей 17:44
Франция осенью ожидает вторую волну коронавируса 17:36
Новгородца осудили за вымогательство 30 миллионов рублей 17:32
Абхазия продлила ограничения на въезд до 28 июля 17:23
10 самых дешевеющих за три года машин 17:23
На Урале пострадавшим от паводка пообещали материальную помощь 17:22
Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана ситуацию в Закавказье 17:20
Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли 17:12
На месте захвата заложников в Луцке прогремели взрывы 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 19:29
Рубрика: Власть

Иран передал послание Путину через Лаврова

Текст: Александр Гусаров
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве передал послание президента ИРИ Хасана Роухани российскому лидеру Владимиру Путину.
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом по итогам состоявшихся переговоров сообщил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана ситуацию в Закавказье

"Перед нашими переговорами господин министр передал послание президента Ирана господина Роухани президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Послание было передано в ходе телефонного разговора, затем мы провели переговоры здесь, в особняке министерства иностранных дел", - сказал глава МИД России по итогам встречи с иранским коллегой.

Известно, что в ходе прошедших переговоров обсуждался вопрос об истекающем предстоящей осенью эмбарго на поставки вооружений Ирану.

Фото: Mehdi Bolourian/Fars News Agency/REUTERS
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ

По словам Лаврова, Россия не видит каких-либо оснований для введения бессрочного оружейного эмбарго в отношении Тегерана. "Совет Безопасности ООН не вводил оружейное эмбарго в полном смысле этого слова в отношении Ирана, - напомнил российский министр. - Совет Безопасности ввел разрешительный режим поставок определенных видов вооружений в Иран, он применяется на ограниченный период времени, который истекает в октябре. И любые попытки каким-то образом воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы продлить этот режим, а тем более ввести бессрочное оружейное эмбарго, не имеют под собой никаких ни правовых оснований, ни политических, ни моральных".

"Наша позиция ясна: мы против подобного рода попыток и не видим каких-либо оснований для того, чтобы эти попытки увенчались успехом", - подчеркнул Лавров.

Кроме того, открывая переговоры с Зарифом глава МИД РФ заявил, что Москва и Тегеран прилагают все усилия для поддержания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а шансы на сохранение ядерной сделки остаются.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Ядерная программа Ирана

Главное сегодня

Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет
Получать соцуслуги бесплатно можно будет в частных организациях
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации