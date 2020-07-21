Кабмин внес в Госдуму проект о порядке обработки личных данных

Согласие на обработку личных данных можно будет дать сразу на несколько целей. Законопроект об этом внесло в Госдуму правительство РФ.
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Согласие также можно будет давать одновременно нескольким лицам, осуществляющим обработку персональных данных.
- Предлагаемое изменение является крайне актуальной общественной потребностью для построения цифровой среды доверия, - указали в кабмине. В том числе это необходимо для запуска новых инновационных сервисов и услуг, удаленного взаимодействия с клиентами, работниками, получения государственных услуг и т.п., говорится в пояснительной записке.
Авторы предполагают, что реализация законопроекта будет способствовать уменьшению объема оборота обрабатываемых персональных данных и повышению их защищенности.
Поправки также предполагают, что требования и методы обезличивания персональных данных утвердит Роскомнадзор.