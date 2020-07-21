Кабмин внес в Госдуму проект о порядке обработки личных данных

Согласие также можно будет давать одновременно нескольким лицам, осуществляющим обработку персональных данных.

- Предлагаемое изменение является крайне актуальной общественной потребностью для построения цифровой среды доверия, - указали в кабмине. В том числе это необходимо для запуска новых инновационных сервисов и услуг, удаленного взаимодействия с клиентами, работниками, получения государственных услуг и т.п., говорится в пояснительной записке.

Авторы предполагают, что реализация законопроекта будет способствовать уменьшению объема оборота обрабатываемых персональных данных и повышению их защищенности.

Поправки также предполагают, что требования и методы обезличивания персональных данных утвердит Роскомнадзор.