Борщевик Сосновского захватил все Нечерноземье. А эффективных способов борьбы с ним не так уж и много. И единичные меры в этой борьбе точно не помогут, утверждают специалисты. Так что делать, если ваш дачный поселок окружила стена из двухметрового борщевика?

Борщевик был завезен в Россию много десятилетий назад с Северного Кавказа как кормовая культура для коров, напоминает директор ВНИИ защиты растений Владимир Алехин. Впрочем, поскольку он имеет горьковатый вкус, коровы его не слишком жаловали. Кроме того, выяснилось, что борщевиком кормить коров и вовсе опасно. Но дело оказалось даже не в этом. Борщевик способен распространяться с огромной скоростью и занимать все новые площади, полностью разрушая всю экосистему. Где растет борщевик, больше не растет ничего. Специалисты подсчитывают, что на 1 кв. метр борщевик способен распространить 20 тыс. штук семян, которые могут разлетаться на 5-6 метров. При этом в почве у него будет еще 30 почек, и из каждой может прорасти по растению. По этой причине выкашивание или сжигание борщевика является бесполезной мерой. Когда в России поняли, какого "змея" пригрели у себя, было уже слишком поздно: борщевик занял сначала неиспользуемые земли, а потом добрался и до дачных участков, и до пашни. Теперь полностью извести его невозможно, считает Владимир Алехин, - уж слишком большую площадь он занял.

Но есть меры, которые наверняка подействуют на некоторый период времени на отдельно взятой территории, скажем, дачного поселка. И первая из них - это гербициды на основе глифосатов (действующее вещество), самый известный из которых - Раундап. Работать им нужно по всходам: гербицид попадает на лист, проникает в корневую систему, и растение полностью погибает, рассказывает Алехин.

Инициаторы проекта borshevik.tilda.ws советуют использовать гербицид с содержанием действующего вещества 360 г/л. Нужно добавить в 1 литр воды 24 мл препарата гербицида и смачивать раствором 70-80% листовой поверхности пульверизатором либо широкой малярной кистью. Обрабатывать придется несколько раз за сезон. При этом, если и за пределами обрабатываемой площади растет борщевик, его придется-таки скосить,чтобы семена не долетели на очищенный участок. Косить нужно, в обязательном порядке защитив кожу от возможного контакта с борщевиком.

Также борщевик любит свет. И если накрыть участок черной пленкой, а сверху высадить любые растения, это будет иметь эффект. Но при этом нельзя забывать скашивать зону за пределами очищенного участка. Подействует также вспашка и многократное дискование (рыхление верхнего слоя почвы) с последующим высеванием замещающей культуры. Но, по мнению отдельных ученых, чтобы эффективно заместить борщевик, нужно понять, какие растения смогут ему противостоять. А для этого требуются научные исследования.

От борщевика помогут гербициды. Косить или жечь его бессмысленно

Впрочем, специалисты уверены: победить борщевик окончательно и бесповоротно можно, только объединившись "всем миром". Но это требует больших усилий, времени и средств. По некоторым подсчетам, чтобы полностью вывести борщевик с территории России, потребуется минимум пять лет и около 1,3 трлн рублей. Сейчас в нескольких регионах работают программы борьбы с борщевиком. Например, в Московской области граждан, у которых участки заросли борщевиком, могут оштрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, должностных лиц - на 20-50 тысяч. Такой опыт предлагается распространить и на другие регионы. Однако нужно понимать, что основным земельным собственником в стране остается государство - на его балансе находится около 92 процентов земель.