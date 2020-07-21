Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году

Новости

Трамп раскритиковал спортсменов, преклоняющих колено во время исполнения гимна 21:09
В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила у государства 78 млн 21:05
Россия может начать продавать услуги по очищению атмосферы 20:35
В Испании могут закрыться до 20 процентов ресторанов и отелей 20:27
В Архангельской области продлили ограничения в связи с COVID-19 20:26
Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников 19:39
Экс-охраннику концлагеря Штуттгоф вынесут приговор 19:35
Марат Хуснуллин: По льготной ипотеке выдано 80,5 тысячи кредитов 19:30
Афганская девочка расстреляла боевиков за убийство ее родителей 19:15
Под Анапой перевернулся УАЗ с туристами 19:13
За что в Латвии будут лишать вида на жительство 19:02
Исполняющим обязанности мэра Анапы назначен Вячеслав Вовк 19:00
Российские моряки получили в Греции 253 года тюрьмы 18:45
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус 18:44
Жительницу Вологодской области отдали под суд за кражу халата с пугала 18:28
Архитектор: Москва нуждается в реализации проекта Юго-Восточной хорды 18:26
Осужденным беременным женщинам смягчат наказание 18:00
Могут загореться. Audi отзывает в России 1346 автомобилей 17:57
Премьер Беларуси нацеливает на переход к вопросам стратегического развития 17:54
В Псковской области задержали разбойников из Петербурга 17:46
23 тысячи пассажиров перевезли автобусы "КМ" на юго-западе столицы 17:45
Родителям дадут право узнавать о здоровье детей 17:44
Франция осенью ожидает вторую волну коронавируса 17:36
Новгородца осудили за вымогательство 30 миллионов рублей 17:32
Абхазия продлила ограничения на въезд до 28 июля 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 20:56
Рубрика: Экономика

Потратить с умом

Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 160(8214)
Маткапитал в проактивном режиме оформлен более чем на 209 тысяч семей, сообщили в минтруде. С 15 апреля он выдается без заявления на основании данных о регистрации новорожденных, которые поступают из ЗАГСа. Таким образом, владельцем маткапитала автоматически становится каждая семья, в которой появился ребенок, тем более что с 1 января 2020 года сертификат полагается на первенца и увеличивается при рождении второго ребенка. Уведомление о готовности документа родители получают через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.
С 1 января 2020 года маткапитал выдается на первенца и увеличивается при рождении второго ребенка. Фото: Photoxpress.ru С 1 января 2020 года маткапитал выдается на первенца и увеличивается при рождении второго ребенка. Фото: Photoxpress.ru
С 1 января 2020 года маткапитал выдается на первенца и увеличивается при рождении второго ребенка. Фото: Photoxpress.ru
Фото: Сергей Михеев/ РГ
Отозванный маткапитал можно будет потратить только в течение полугода

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ПФР, по-прежнему самым популярным направлением при распоряжении средствами маткапитала остается улучшение жилищных условий. На него приходится 59,23% всех заявлений. Импонирует и то, что с весны этого года упрощен порядок направления средств маткапитала на оплату ипотеки или получения займа на улучшение жилищных условий. То есть подать заявление о распоряжении средствами сертификата можно непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Получается, вместо двух обращений - в банк и Пенсионный фонд, как было ранее, - семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса. Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по электронным каналам. Для этого отделениями Пенсионного фонда России по всей стране были заключены соглашения об информационном обмене с банками, которые обладают разветвленной сетью отделений и предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой. Всего в списке более сорока банков.

С этого года семьи с низким доходом, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, могут получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Они начисляются в размере одного прожиточного минимума, который установлен на детей в регионе во втором квартале предыдущего года, и уменьшает сумму сертификата. Оформить такую выплату могут семьи со среднедушевым доходом меньше двух региональных прожиточных минимумов.

Растет количество семей, которые проявляют интерес к использованию средств маткапитала на образование детей. По популярности обучение и сопутствующие услуги в школьных и дошкольных учреждениях, ссузах и вузах сегодня на третьем месте, а спрос на них вырос на 22 процента. При этом чаще всего маткапитал направляется на дошкольное образование, учитывая, что в этом случае его можно использовать сразу после оформления, а оплатить сертификатом разрешается даже частный детский сад или ясли при условии, что у них есть лицензия на образовательную деятельность. Со школьным или вузовским образованием сложнее, в этом случае маткапитал можно потратить на любого ребенка, который растет в семье, но придется подождать, пока не исполнится три года тому ребенку, с появлением которого возникло право на этот вид господдержки.

Материнский капитал может быть направлен в счет будущей пенсии женщины. По заявлению средства сертификата можно перевести в счет пенсионных накоплений или передать в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд.
Что нужно знать о выплатах из средств маткапитала

Также средства маткапитала или их часть могут быть направлены на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Это могут быть специальные велосипеды, кресла, кровати, клавиатуры, наушники, подъемные устройства, столы. В этом случае сертификатом нельзя напрямую оплатить товар, но за счет средств можно компенсировать расходы семьи, предоставив в Пенсионный фонд чеки и сведения из индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.

С 1 января этого года размер маткапитала составляет 466 617 рублей, а при рождении в этом году второго или последующего ребенка увеличивается на 150 тысяч рублей, при условии что средства сертификата ранее не были использованы. В АНО "Национальные приоритеты" напомнили, что госпрограмма материнского капитала реализуется в рамках национального проекта "Демография", который направлен в том числе на финансовую поддержку семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, а также минимизации социальных рисков, связанных с изменением материального положения граждан в связи с рождением детей. Всего с момента запуска государственной программы сертификаты получили более 10 млн российских семей, более 7,3 млн из которых уже полностью или частично распорядились их средствами, получив поддержку государства на общую сумму 2,7 трлн рублей.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Елена Манукиян
Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Материнский капитал

Главное сегодня

Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет
Получать соцуслуги бесплатно можно будет в частных организациях
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Приоритетную поддержку получат производители полезных продуктов
Как сделать туризм в глубинке более комфортным и безопасным