Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ПФР, по-прежнему самым популярным направлением при распоряжении средствами маткапитала остается улучшение жилищных условий. На него приходится 59,23% всех заявлений. Импонирует и то, что с весны этого года упрощен порядок направления средств маткапитала на оплату ипотеки или получения займа на улучшение жилищных условий. То есть подать заявление о распоряжении средствами сертификата можно непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Получается, вместо двух обращений - в банк и Пенсионный фонд, как было ранее, - семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса. Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по электронным каналам. Для этого отделениями Пенсионного фонда России по всей стране были заключены соглашения об информационном обмене с банками, которые обладают разветвленной сетью отделений и предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой. Всего в списке более сорока банков.

С этого года семьи с низким доходом, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, могут получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Они начисляются в размере одного прожиточного минимума, который установлен на детей в регионе во втором квартале предыдущего года, и уменьшает сумму сертификата. Оформить такую выплату могут семьи со среднедушевым доходом меньше двух региональных прожиточных минимумов.

Растет количество семей, которые проявляют интерес к использованию средств маткапитала на образование детей. По популярности обучение и сопутствующие услуги в школьных и дошкольных учреждениях, ссузах и вузах сегодня на третьем месте, а спрос на них вырос на 22 процента. При этом чаще всего маткапитал направляется на дошкольное образование, учитывая, что в этом случае его можно использовать сразу после оформления, а оплатить сертификатом разрешается даже частный детский сад или ясли при условии, что у них есть лицензия на образовательную деятельность. Со школьным или вузовским образованием сложнее, в этом случае маткапитал можно потратить на любого ребенка, который растет в семье, но придется подождать, пока не исполнится три года тому ребенку, с появлением которого возникло право на этот вид господдержки.

Материнский капитал может быть направлен в счет будущей пенсии женщины. По заявлению средства сертификата можно перевести в счет пенсионных накоплений или передать в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд.

Также средства маткапитала или их часть могут быть направлены на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Это могут быть специальные велосипеды, кресла, кровати, клавиатуры, наушники, подъемные устройства, столы. В этом случае сертификатом нельзя напрямую оплатить товар, но за счет средств можно компенсировать расходы семьи, предоставив в Пенсионный фонд чеки и сведения из индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.

С 1 января этого года размер маткапитала составляет 466 617 рублей, а при рождении в этом году второго или последующего ребенка увеличивается на 150 тысяч рублей, при условии что средства сертификата ранее не были использованы. В АНО "Национальные приоритеты" напомнили, что госпрограмма материнского капитала реализуется в рамках национального проекта "Демография", который направлен в том числе на финансовую поддержку семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, а также минимизации социальных рисков, связанных с изменением материального положения граждан в связи с рождением детей. Всего с момента запуска государственной программы сертификаты получили более 10 млн российских семей, более 7,3 млн из которых уже полностью или частично распорядились их средствами, получив поддержку государства на общую сумму 2,7 трлн рублей.