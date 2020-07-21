Как врачи научились ставить диагнозы по интернету

Акцизный из Саратова Овсов заговаривает зубы по телеграфу. На Дальнем Востоке медик умудрился поставить диагноз по WhatsApp… Еще этой зимой такие сюжеты из классической литературы и новостей безбожно высмеивали. А сейчас телемедицина в России - почти нормальное явление. В Сколково, к примеру, уже внедрили "врача в коробке" - устройство, позволяющее провести полный осмотр пациента без визита к терапевту.

Терапия в коробке

По виду маленькая портативная камера. Несколько разных сенсорных кнопок, индикаторы, словом - привычный гаджет. А между тем в руках у вас портативный диагност Tyto. Это устройство начали активно применять в одной из крупных клиник Москвы для диагностики самых распространенных заболеваний. Это особенно актуально в коронавирусную эпоху, чтобы лишний раз не пользоваться транспортом и не сидеть в ожидании приема среди других пациентов.

Что есть в наборе "телепациента"? На дисплее электронного эскулапа - индикатор заряда, чуть выше - кнопка включения, все понятно даже интуитивно. Сзади -видеокамера, которая будет покруче, чем у самых продвинутых смартфонов. Еще имеется инфракрасный термометр и размеченные зоны для насадок-адаптеров: шпателей, стетоскопа и отоскопа. Все это тоже находится в комплекте для настоящего комплексного осмотра. Плюсом к Tyto идет приложение для мобильника пациента. Именно с его помощью лечащий врач выходит на связь в назначенное время и дает команды, как использовать "доктора в коробке". Прибор сам прекрасно фотографирует и делает видеозаписи. Специальные насадки позволяют не просто осмотреть кожные покровы, но и измерить температуру, послушать сердце и легкие, заглянуть в уши, горло и нос. Пациент может сделать все сам, а результаты исследований отправить через то же приложение доктору. Как отмечают специалисты клиники, пакет услуг "Врач в коробке" эффективен, если вы простудились, у вас заболело горло, появилась сыпь, поднялась температура, заболела голова, начался кашель, то есть вы столкнулись с симптомами, с которыми надо идти к терапевту. Также он может быть полезен тем пациентам, которым необходим регулярный осмотр врача, скажем, после операций. Теперь этот осмотр не требует визитов в клинику.

"Этот прибор добавляет в удаленное общение с пациентом значительную долю объективности, - комментирует заместитель медицинского директора инновационной клиники Ярослав Збышко. - Теперь мы узнаем гораздо больше информации о состоянии человека, поскольку полагаемся не только на его слова и субъективные ощущения. Например, один из симптомов коронавирусной инфекции - кашель. С помощью TytoCare мы можем выслушать шумы в легких, если они есть. Правильнее оценивая состояние пациента, мы предлагаем более адекватную терапию, можем вносить коррективы в уже назначенное лечение. Устройство помогает нам оценить развитие заболевания".

Чудо-полис

Телемедицина постепенно внедряется не только в фешенебельных частных центрах, но и в системе ОМС. Уже сейчас некоторые клиники практикуют дистанционные консультации по обычному полису. К такому стандарту работы постепенно подключаются терапевты, также есть возможность встретиться в Сети с врачами узких специальностей: урологами, кардиологами, аллергологами-иммунологами и даже стоматологами. "Пандемия показала, что услуга телемедицины востребована: спрос на дистанционные консультации с врачами с конца прошлого года к июлю 2020-го показал кратный рост", - отмечает гендиректор одного из популярных телемедицинских сервисов Денис Швецов.

Во многом отношение к дистанционной медицине в Москве изменила "корона". На проспекте Лихачева с апреля заработал первый городской телемедицинский центр. Несмотря на то что поток звонков тут не прекращается, в общем помещении всегда стояла абсолютная тишина. Все потому, что кабинет каждого доктора огородили звуконепроницаемым материалом, чтобы все могли спокойно работать. "Корону", разумеется, по Сети не диагностировать. Поэтому у пациентов берут сначала тесты, а потом в случае положительного результата и относительно спокойного течения болезни такого зараженного всегда начинает сопровождать онлайн-доктор. "Мы наблюдаем каждого пациента ежедневно, просим измерить температуру, визуально через экран оцениваем его состояние, задаем вопросы о самочувствии, - говорит "телетерапевт" Анна Гвоздева. - У пациентов, обратившихся к нам впервые, узнаем, кто живет вместе с ними, соблюдают ли они режим самоизоляции. Также мы можем рекомендовать заменить или полностью отменить прописанный препарат".

Прием интернет-доктора в частной клинике стоит от 500-900 рублей

Если состояние больного ухудшается, то онлайн-доктор всегда сообщит об этом в "скорую помощь". А главное - пациенты могут здесь получить и психологическую поддержку. Всегда приятно осознавать, что помощь где-то совсем рядом с твоим смартфоном.

А если не "корона"…

…Ряд частных клиник предлагает телемедицинские консультации по самым разным вопросам, не только по COVID-19. Если у вас есть полис ДМС, то изучите договор: многие даже не подозревают, что там возможность таких приемов тоже оговаривается. Было время, когда действовал даже промокод на бесплатные телеконсультации по вопросам коронавируса, но сейчас они не действуют. Так что сейчас, если у вас нет страховки ДМС, то можно приобрести страховой полис на год, его предлагают различные компании. Его ориентировочная стоимость - 5 тыс. рублей. Вместе с тем разовая консультация доступна на сайтах и в приложениях коммерческих медучреждений. Не будем рекламировать, вы без труда выберете их с помощью "Яндекса", AppStore и Google Play. Можно найти акции, где онлайн-беседа с доктором обойдется в 500-900 руб., это примерно в три-четыре раза дешевле, чем очный визит в платный медцентр. Вместе с тем надо понимать, что диагноз по интернету вам действительно точно не поставят. А вот рекомендации по лечению или расшифровку анализов из лаборатории дадут без проблем.

Конкретно

Как больной коронавирусом может получить телеконсультацию

Зайдите на tmc.mosgorzdrav.ru/dzm/patient/login;

Введите логин и пароль, полученные в SMS;

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