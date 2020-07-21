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Какие смартфоны нельзя покупать никогда. У них есть один общий признак

Текст:   Антон Благовещенский
21.07.2020,  
12:44
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

На дворе 2020 год, а производители упорно продолжают выпускать смартфоны с одним гигабайтом памяти. Да-да, это и есть тот самый общий признак из заголовка. Аппараты с таким стыдным объемом ОЗУ никак нельзя рассматривать к покупке.

Чем плох один гигабайт памяти? Поясним кратко.

Каждое запускаемое приложение занимает свою часть оперативной памяти. Например, еще в 2015 году официальное приложение Facebook могло занимать почти 400 мегабайт ОЗУ для своей работы. Сейчас этот показатель наверняка вырос, а у вас в кармане лежит телефончик с одним гигабайтом оперативки.

Что произойдет, если добавить к приложению Facebook музыку, мессенджер и навигатор? Все приложения, кроме самых недавних, которые сумели удержаться в небольшом объеме ОЗУ, будут нещадно выгружены. Но если вам опять захочется к ним обратиться, запускаться они будут невообразимо долго - процессор в "одногиговых" смартфонах обычно маломощный.

Кроме того, даже работающие прямо сейчас на экране приложения не смогут работать нормально. Дело в том, что каждая программа создает какие-то временные данные, которые надо куда-то девать. Чтобы делать это, в оперативной памяти должно быть свободное место. Его смартфон освобождает, выгружая из памяти приложения, запущенные до этого. А выгруженное приложение запускается обратно очень долго - и так по кругу.

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Подведем итог. Смартфон с одним гигабайтом ОЗУ - это боль, независимо от производителя и модели. И не стоит обольщаться, что ситуацию исправит облегченный Android Go. Сама операционка и встроенные сервисы, быть может, и смогут работать нормально, но стоит запустить хотя бы одно более-менее тяжелое приложение, как тормоза начнутся по всем фронтам.

Теперь посмотрим на цены. Самые дорогие модели девайсов в одним гигабайтом оперативки продаются в России за 5000-5500 рублей (Redmi Go, например). Однако за эту же сумму можно купить аппарат с двумя гигабайтами ОЗУ - ZTE Blade A5, Nokia 2.2 или Galaxy A01. Они не будут сверхмощными, но их хотя бы не захочется вышвырнуть в окно в приступе ярости.

Вывод простой: покупайте смартфоны с двумя, а лучше с тремя гигабайтами оперативной памяти. Цены на "трехгиговики" стартуют от 8400-8800 рублей - это, например, Realme C3, Samsung Galaxy M01 и Redmi 8.

А кому в 2020 году нужны одногиговые смартфоны, представить сложно.

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