Кириенко заявил о моральном лидерстве России в условиях пандемии

Россия - единственная страна в мире, которая в условиях пандемии коронавируса с самого начала выбрала путь спасения людей. Об этом заявил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на открытии программы для городских управленцев в Сколково. По его мнению, таким образом Россия продемонстрировала моральное лидерство в мире.

Кириенко отметил, что в мире было только две страны, которые не метались из стороны в сторону с самого начала пандемии.

"Это Швеция, которая сказала, что спасаем экономику, люди сами как-нибудь выберутся, и Россия, где президент сказал, что ничего важнее жизни граждан для нас нет, мы спасаем жизни, это главный критерий", - рассказал Кириенко.

Первый заместитель руководителя кремлевской администрации также обратил внимание, что сами россияне в период пандемии продемонстрировали консолидацию, подставили плечо друг другу , а "не разбежались каждый по своей норке", спасая себя, как это было во многих других странах.

"У нас никогда не было такого количества людей, которые участвовали бы в волонтерских проектах", - подчеркнул Кириенко.