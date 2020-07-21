Косачев прокомментировал снятие с РФ обвинений о вмешательстве в Brexit

Доклад Комитета британского парламента по разведке и безопасности относительно "российского вмешательства" если чем и удивляет, так это снятием с нас подозрений по Brexit. Все остальное там есть по полной и свалено в кучу - от Шотландии до мирового порядка, который Россия тоже пытается подорвать.

Убежден, что причина появления столь одиозного доклада - в попытках британских властей вернуть себе европейскую пальму первенства любой ценой. Brexit неизбежно ставит перед Великобританией новые вызовы - как внутренние, так и внешние. И быть святее дяди Сэма в международных делах, не только улавливая, как раньше, но и генерируя тренды, - весьма заманчивая перспектива.

А почему тогда не лидировать по русофобии? Находясь в Евросоюзе, Лондон несколько терял свой блеск на фоне младоевропейцев, соревнующихся друг с другом, кто из них в обмен на европейские дивиденды сможет круче испортить отношения с нашей страной. Теперь - иное дело.

Вызывает сожаление, что в качестве объекта приложения непомерных амбиций вновь избрана наша страна. Лучше от этого никому в Европе не станет. Как не стало, впрочем, и от Brexit, и от многих других начинаний бывшей "владычицы морей" в более широком геополитическом контексте.

А что до обвинений - они в очередной раз голословны, бездоказательны и не убедительны. Высасыванием из пальца теорий заговора грешат многие современные политики Запада. Хуже, когда это превращается в государственную политику. Хотя "хуже" - не то слово. Опаснее.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.