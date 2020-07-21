Россиянка Александра Костенюк не смогла победить в Суперфинале женского турнира по быстрым шахматам Women"s Speed Chess Championship.

12-я чемпионка мира, которая выступает в онлайн-соревнованиях под "ником" "Шахматная королева" (Chess Queen), уступила другой, 14-й чемпионке мира украинке Анне Ушениной. Матч получился упорным. После трех часов игры счет был равным - 13,5:13,5, и только в самой последней партии "буллит" (по минуте до конца) Ушенина вырвалась вперед.

А ведь именно Костенюк была лидером по итогам выступления на этапах Women"s Speed Chess Championship. Всего их было четыре. Каждая из 21 участниц играла в трех отборочных раундах и набирала зачетные очки в соответствии с занятым местом. Две лучшие шахматистки и вышли в Суперфинал. В активе Костенюк было 24 балла, на счету Ушениной - 22 (по дополнительным показателям она обошла еще одну россиянку Валентину Гунину).

Впрочем, и у Костенюк, и у Гуниной, которая комментировала Суперфинал, и у Екатерины Лагно, которая также участвовала в Women"s Speed Chess Championship и выиграла один из этапов, будет шанс проявить себя в онлайн-турнире. Причем в командном. Уже сегодня стартует первая в истории шахматная Олимпиада ФИДЕ в онлайн-формате. Соревнования продлятся с 22 июля по 30 августа. Согласно регламенту сборная России появится за виртуальной доской с финального этапа. Он начнется 19 августа.

Напомним, что за женскую команду также выступит Александра Горячкина. За мужскую - Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Владислав Артемьев. Капитаном будет Александр Мотылев.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пожелал успеха участникам и организаторам шахматной Олимпиады.

- Мир после коронавируса будет нуждаться в спорте, и спорт всегда будет наводить мосты и объединять людей, - слова из обращения Баха приводятся на сайте Федерации шахмат России. - В этом олимпийском духе мастерства, уважения и честной игры я желаю всем успешного онлайн-турнира.