Форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду в свои 35 лет продолжает устанавливать исторические достижения и обновлять рекорды разного толка.

Его голы в недавнем матче "Юве" с "Лацио" (2:1) стали 50-м и 51-м в итальянской карьере португальца. Таким образом, одним махом ему покорились сразу два достижения. Во-первых, Роналду - первый, кому удалось забить больше 50 мячей в Серии А, испанской Ла Лиге и английской Премьер-лиге (АПЛ). В АПЛ, выступая за "Манчестер Юнайтед", Криштиану забил 84 мяча в 196 матчах, в Примере в составе мадридского "Реала" - 311 мячей в 292 играх.

Кроме того, Роналду побил рекорд украинского форварда Андрея Шевченко, став самым быстрым игроком в итальянской Серии А, добравшимся до полтинника. Криштиану это сделал за 61 матч, в то время как Шевченко, выступавший за "Милан", выбил 50 голов за 68 игр.

Добавим, что в нынешнем сезоне у Роналду уже 30 мячей. Лидерство в гонке бомбардиров он делит с итальянцем Чиро Иммобиле из "Лацио".