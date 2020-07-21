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21.07.2020 20:08
Рубрика: Спорт

Не меньше полтинника

Роналду установил очередные рекорды
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8213)
Форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду в свои 35 лет продолжает устанавливать исторические достижения и обновлять рекорды разного толка.
Фото: Marco Alpozzi/LaPresse via AP
Дубль Роналду помог "Ювентусу" одолеть "Лацио"

Его голы в недавнем матче "Юве" с "Лацио" (2:1) стали 50-м и 51-м в итальянской карьере португальца. Таким образом, одним махом ему покорились сразу два достижения. Во-первых, Роналду - первый, кому удалось забить больше 50 мячей в Серии А, испанской Ла Лиге и английской Премьер-лиге (АПЛ). В АПЛ, выступая за "Манчестер Юнайтед", Криштиану забил 84 мяча в 196 матчах, в Примере в составе мадридского "Реала" - 311 мячей в 292 играх.

Кроме того, Роналду побил рекорд украинского форварда Андрея Шевченко, став самым быстрым игроком в итальянской Серии А, добравшимся до полтинника. Криштиану это сделал за 61 матч, в то время как Шевченко, выступавший за "Милан", выбил 50 голов за 68 игр.

Добавим, что в нынешнем сезоне у Роналду уже 30 мячей. Лидерство в гонке бомбардиров он делит с итальянцем Чиро Иммобиле из "Лацио".

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